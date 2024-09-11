Согласно стандартам Международной организации гражданской авиации ИКАО, существуют "Золотые правила авиационной безопасности".

Дословно они звучат следующим образом:

Будьте образцовым пассажиром. Сообщайте о сомнительном поведении. Не будьте равнодушными к нарушениям. Не становитесь угрозой. Поддержите командную работу по обеспечению безопасности.

Под этим следует понимать следующие важные вещи:

Собирайте ручную кладь и багаж самостоятельно – важно, чтобы никто не имел несанкционированный доступ к вашим вещам и не имел возможность скрытно разместить там запрещенные к перевозке предметы.

Приходите на рейс вовремя – важно пройти все процедуры предполетной подготовки без спешки. Спешка может привести к снижению вашей бдительности!

Соблюдайте процедуру досмотра – отказ от прохождения досмотра является причиной для отказа в перевозке, согласно действующему законодательству. Помните: каждый человек заинтересован в личной безопасности, и на первый взгляд в обычные предметы злоумышленники могут вложить различные запрещенные предметы и наркотики.

Не нарушайте общественный порядок.

Также сообщайте:

о лицах, подозрительный внешний вид которых привлекает внимание;

о необоснованном интересе к процедурам проверки безопасности;

о необычном поведении пассажиров и персонала;

о подозрительных и оставленных без присмотра сумках и других предметах.

Важно проявлять бдительность, чтобы невольно не стать угрозой.

Не принимайте посылки от посторонних – они могут содержать запрещенные предметы.

Не распространяйте информацию, которая вызовет панику, – ложная либо непроверенная информация может привести к длительной задержке рейсов в связи с необходимостью выполнения протоколов по безопасности.

Не вступайте в преступные группы.

Не оставляйте личные вещи без присмотра – длительное оставление личных предметов может быть расценено как потенциальная угроза.

Почему нельзя принимать посылки от незнакомцев в аэропорту: риски и последствия

Самолет – это особое место, где безопасность играет наиважнейшую роль. Ведь в небе не вызвать полицию, не запереть потенциально опасного пассажира в камеру, и, конечно, не эвакуировать людей в случае угрозы. Поэтому, прежде чем попасть на борт, каждый из нас проходит массу тщательных проверок и досмотров.

Многие уверены – за авиационную безопасность несут ответственность другие: службы безопасности авиакомпаний и аэропортов, которые проводят досмотр самого пассажира, сканирование его багажа и ручной клади на предмет нахождения там опасных или незаконных к провозке вещей.

Однако и путешественникам стоит быть бдительными и внимательными к окружению и даже… к себе. Мы собрали несколько советов о том, как не испортить себе и другим полет и не встретиться с проблемами на пути к долгожданному отдыху.

Собирайте багаж и ручную кладь самостоятельно

Пассажиры должны быть внимательны к содержимому своих чемоданов и сумок. Не допускайте появления в вашем багаже или ручной клади запрещенных предметов – их перечень можно посмотреть на сайте авиаперевозчика, билет которого вы приобрели.

Помните, даже если "запрещенка" оказалась в саквояже случайно, это не убережет вас от ответственности, как и незнание закона. Не поддавайтесь на уговоры других лиц и уверения в том, что в их посылке "нет ничего такого". Контролируйте ситуацию – собирайте вещи самостоятельно и проверяйте их перед поездкой.

Не откликайтесь на просьбы передать посылки

"Знакомый просит передать посылку в тот город, куда я лечу, а мне несложно". Признайтесь, сталкивались с подобными ситуациями? В истории авиации есть примеры, когда просьба передать документы или забытый телефон приводила к неприятным последствиям.

Промахи здесь могут стать причиной серьезных исходов – от задержания и выяснения обстоятельств правоохранительными органами до штрафов и даже уголовного преследования. Как "бонус" – подобные инциденты могут негативно сказаться на репутации пассажира.

Поэтому лучше избегать приема посылок от незнакомцев и сообщать о таких предложениях сотрудникам безопасности.

Рекомендуем воспользоваться услугой экспресс-почту MyMail от Air Astana, с помощью которой сотрудники авиакомпании официально в самые короткие сроки доставят вашу корреспонденцию, документы и посылки до 5 кг по нужному направлению. А главное, эта услуга будет соответствовать всем международным стандартам безопасности.

Не отказывайтесь от досмотра

Иногда пассажиры отказываются от досмотра по религиозным или личным убеждениям, будучи уверенными, что действия сотрудников аэропорта нарушают их права или личное пространство.

Однако это абсолютно недальновидно – отказ от прохождения проверки может привести к тому, что служба безопасности аэропорта поступит таким же образом, то есть, попросту откажет вам в перевозке.

Обращайте внимание на подозрительное поведение окружающих.

Это не значит, что нужно до паранойи вглядываться в других пассажиров, подозревая их во всех смертных грехах. Но если вы заметили необычное поведение, нервозность или странные действия человека, это может быть сигналом.

Обратите внимание на предметы, которые кажутся вам неподходящими для аэропорта или самолета. Бесхозные или неупакованные сумки – еще один "красный флажок", о котором лучше сообщить службе безопасности. Если вы столкнулись с нарушением правил со стороны другого пассажира, лучше также осведомить об этом сотрудников авиакомпании или воздушной гавани.

Ну а если вы не уверены, является ли то или иное действие подозрительной ситуацией, то в зонах ожидания и регистрации, как правило, установлены информационные стенды и видеосообщения, которые помогут сориентироваться и отреагировать на необычный случай.

Действительно ли все опасности реальны?

В целом, службы безопасности авиаперевозчиков и аэропортов успешно предотвращают любые попытки проникновения злоумышленников и запрещенных предметов на борт. Помогает в этом комплекс мер – контроль, проверки, наблюдение, мониторинг, патрулирование и др.

К тому же авиакомпания и аэропортовые службы согласовывают протоколы реагирования на угрозы для того, чтобы избежать ошибок и несогласованных действий. Все это позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность.

Стоит отметить, что в Air Astana, например, проводится обучение сотрудников безопасности по поведенческому анализу и профайлингу, чтобы эффективнее выявлять подозрительное поведение людей и правильно на него реагировать. Ведь многие угрозы сегодня связаны именно с изменениями в человеческом поведении. Это позволяет адаптироваться к новым вызовам и обеспечивать высокий уровень безопасности.

Вышесказанное резюмировал вице-президент по авиационной безопасности авиакомпании Air Astana Айбек Кулкенов:





"Безопасность – это совместная ответственность как сотрудников авиакомпаний, так и самих пассажиров. Важно самостоятельно собирать багаж и проверять его перед полетом, избегая попыток провезти запрещенные предметы. Не стоит принимать посылки от незнакомцев в аэропорту, так как это может привести к серьезным правовым последствиям, включая задержание, штрафы и уголовное преследование. Также не стоит передавать вещи или документы другим пассажирам – для этого лучше воспользоваться специализированными службами доставки, в т.ч. услугой авиакомпании. Отказ от досмотра из-за личных убеждений может привести к отказу в перевозке согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Бдительность и внимание к подозрительным действиям окружающих и предметов также играют ключевую роль в обеспечении безопасности. Службы безопасности авиаперевозчиков и аэропортов принимают комплексные меры для предотвращения угроз, обучая сотрудников выявлять и реагировать на подозрительное поведение".