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Общество

Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта "Таза Қазақстан"

Развитие инфраструктуры в рамках проекта &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:45 Фото: акимат города Алматы
В Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" продолжается активное развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта. В этом году в городе планируют установить 233 станции для зарядки электромобилей и построить около 20 километров велодорожек.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется обустройство 7,2 км в рамках пробивки проспекта Абая до границы города и улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Монке би. Также порядка 15 км планируется обустроить в рамках строительства линии BRT по проспекту Райымбек батыра.

Фото: акимат города Алматы

Следует отметить, что развитие велодорожной сети играет важную роль в улучшении городской инфраструктуры, предлагая жителям удобные и экологичные альтернативы традиционным видам транспорта.

Фото: акимат города Алматы

На сегодня в городе обустроено 89 км вело-инфраструктуры (велополосы – 25,15 км, велодорожки – 63,8 км), 73 светофорных объектов с вело-секцией, 1025 дорожных знаков, ориентированных на обслуживание велопользователей.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, в целях развития инфраструктуры электрического транспорта частным инвесторам выдано 233 технических условий на установку электрозарядных станций, что позволит значительно увеличить количество точек зарядки и создать более благоприятные условия для эксплуатации электротранспорта.

Фото: акимат города Алматы

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Айсулу Омарова
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