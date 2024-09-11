Казахстанцев предупредили о новой волне похолодания
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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в стране на 12, 13 и 14 сентября 2024 года. Специалисты заявляют, что в Казахстане ожидается понижение температуры, сообщает Zakon.kz.
Метеорологи отмечают: несмотря на то, что обширный антициклон сохранит свое влияние на большую часть республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков, его начнут подпитывать холодные северные потоки.
"В связи с чем ожидается понижение температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
И только на востоке и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, которые, как заверяют специалисты, в ночные часы могут перейти в снег.
Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана на 11 сентября объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать прогноз по этой ссылке.
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