Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцев предупредили о новой волне похолодания

Казахстанцев предупредили о новой волне похолодания, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:11 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в стране на 12, 13 и 14 сентября 2024 года. Специалисты заявляют, что в Казахстане ожидается понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи отмечают: несмотря на то, что обширный антициклон сохранит свое влияние на большую часть республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков, его начнут подпитывать холодные северные потоки.

"В связи с чем ожидается понижение температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

И только на востоке и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, которые, как заверяют специалисты, в ночные часы могут перейти в снег.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана на 11 сентября объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать прогноз по этой ссылке.

Читайте также

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара
Усилить контроль за питанием школьников предложила депутат после отравления в Мангистау
Свыше 1000 кокшетауцев ежедневно посещают городские библиотеки
Свыше 1000 кокшетаусцев ежедневно посещают городские библиотеки
МНЭ, Казахстан, Нацфонд
Дополнительные изъятия из Нацфонда планирует Миннацэкономики
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: