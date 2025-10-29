Похолодание и осадки обрушатся на Казахстан с 30 октября по 1 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30-31 октября и 1 ноября 2025 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются осадки и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием атлантического циклона, который вызовет дожди и усиление ветра на большей части страны.

"Лишь 30 октября на севере, в центре, 30-31 октября на востоке республики сохранится погода без осадков. В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются дожди, а в горных районах ночью осадки в виде дождя и снега. По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, прогнозируется постепенное понижение температурного фона днем:

на западе – до +5+10°С,

на севере, в центре – до +2+10°C,

на юге, юго-востоке – до +8+17°C,

на востоке – основной фон +8+18°C.

Ранее мы писали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С. Подробнее о прогнозе на 29, 30 и 31 октября можете узнать по ссылке.