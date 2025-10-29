#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

Похолодание и осадки обрушатся на Казахстан с 30 октября по 1 ноября

ветка, листья, снег, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 11:22 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 30-31 октября и 1 ноября 2025 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются осадки и понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием атлантического циклона, который вызовет дожди и усиление ветра на большей части страны.

"Лишь 30 октября на севере, в центре, 30-31 октября на востоке республики сохранится погода без осадков. В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются дожди, а в горных районах ночью осадки в виде дождя и снега. По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, прогнозируется постепенное понижение температурного фона днем:

  • на западе – до +5+10°С,
  • на севере, в центре – до +2+10°C,
  • на юге, юго-востоке – до +8+17°C,
  • на востоке – основной фон +8+18°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 11:22
Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане

Ранее мы писали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С. Подробнее о прогнозе на 29, 30 и 31 октября можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Крупнейшее суперлуние года 5 ноября: как повлияет на людей и чего лучше не делать
12:18, Сегодня
Крупнейшее суперлуние года 5 ноября: как повлияет на людей и чего лучше не делать
Резкое похолодание до +15 и дожди с грозами накроют Казахстан
11:24, 30 июля 2025
Резкое похолодание до +15 и дожди с грозами накроют Казахстан
Названы области Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -9°С
17:28, 15 октября 2025
Названы области Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -9°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: