Череда наград: за что конкретно похвалили нефтяников

Август 2024 года запомнился многочисленными наградами и признанием труда нефтяников.

Так, работников "Тенгизшевройла" (ТШО) сначала поблагодарил аким области Серик Шапкенов за помощь, оказанную во время паводков. После Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК признал ТШО лучшим в номинации "Крупный налогоплательщик" за безупречное выполнение ТШО своих налоговых обязательств и его значительный вклад в экономику страны. А завершился месяц вручением ордена "Достық" II степени генеральному директору ТШО Кевину Лайону за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе. Что конкретно стоит за столь щедрой благодарностью и наградами?

Помощь во время паводков

ТШО одним из первых в Атырауской области откликнулся на призыв о помощи и выделил 2 млрд тенге для нужд региона. В общей сложности для устройства защиты от воды в Кульсары было направлено около 100 единиц спецтехники и организовано питание для рабочих, на протяжении двух месяцев в район безвозмездно подавалось более 550 тыс. литров ГСМ. В ночь на 6 апреля на своих автобусах ТШО эвакуировал более 7 тыс. жителей Жылыойского района в вахтовые поселки подрядных компаний на месторождении Тенгиз. Они жили на Тенгизе до июня и благополучно вернулись домой. Кроме того, вдоль реки Сарыозек, которую в народе называют Черной речкой, ТШО построил дамбу протяженностью более 15 километров. На строительство было привлечено около 100 сотрудников и более 60 единиц различной техники. Это инженерное сооружение высотой 3 метра помогло защитить город от большой воды.

Фото: "Тенгизшевройл"

"Понимая всю тяжесть ситуации, наш сплоченный народ показал пример патриотизма, сделал все возможное, чтобы предотвратить опасность, вызванную паводками. Мы на деле доказали, что девиз "Наша сила – в единстве" – не пустые слова. Борьба с паводками останется в истории Атырау. Подвиг наших граждан будет помнить каждый", – отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Доходы государства, полученные от ТШО

Как отметили в КГД РК, по итогам 2023 года по различным категориям было рассмотрено более 2 млн предпринимателей из всех регионов страны. Из них в номинации "Крупный налогоплательщик" лучшим признали ТШО.

Фото: "Тенгизшевройл"

Как известно, компания с 1993 года осуществила прямые финансовые выплаты Республике Казахстан в размере 196 млрд долларов США. Только в 2023 году страна получила от ТШО около 14 млрд долларов США. Однако комиссия КГД при отборе лучших основное внимание уделяла не только сумме внесенных налогов, но и дисциплине платежей, отсутствию замечаний по фискальному мониторингу, а также социальным проектам и созданию рабочих мест для граждан. Так, ТШО в 2023 году направил более 30 млн долларов США на социальные проекты, которые включали строительство двух школ на 300 и 350 мест, здание центральной районной больницы, а также финансирование 21 проекта неправительственных организаций, направленных на улучшение образования и здравоохранения в Атырауской области.

Фото: "Тенгизшевройл"

Бесперебойное и безопасное производство

Весь август на двух технологических нитках завода "Комплексные технологические линии" (КТЛ) на нефтегазовом месторождении Тенгиз шел плановый капитальный ремонт. Более 7 тыс. казахстанцев из всех уголков страны провели комплекс работ по улучшению и ремонту оборудования, чтобы обеспечить надежность работы завода. Ранее, в мае текущего года, похожий капитальный ремонт провели на Заводе по закачке сырого газа (ЗСГ). А в апреле 2024 года команда ТШО безопасно приступила к эксплуатации объектов на Проекте по управлению устьевым давлением (ПУУД) Тенгизского нефтяного месторождения, переведя первую замерную установку на низкое давление, а также введя в эксплуатацию связанную с ней систему повышения давления (СПД).

Фото: Тенгизшевройл

Все эти важные достижения позволяют ТШО продолжать вносить значительный вклад в экономический прогресс Республики Казахстан, а также приносить пользу местным сообществам и своим акционерам.

"Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой промышленности, где орден "Достық" II степени из рук президента получил и генеральный директор ТШО Кевин Лайон.

ТШО продолжает внедрять новейшие мировые технологии и находить инновационные способы удовлетворения мирового спроса на энергию. А проект будущего расширения нацелен на продление срока эксплуатации активов Тенгиза, что принесет пользу Казахстану за счет увеличения добычи нефти и дополнительных прямых финансовых выплат в пользу Казахстана. Но уже сегодня "Тенгизшевройл" показывает впечатляющие результаты: согласно независимому исследованию за 2010-2021 годы, производственная деятельность ТШО ежегодно обеспечивала примерно 11% ВВП страны.