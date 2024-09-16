Череда наград: за что конкретно похвалили нефтяников
Так, работников "Тенгизшевройла" (ТШО) сначала поблагодарил аким области Серик Шапкенов за помощь, оказанную во время паводков. После Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК признал ТШО лучшим в номинации "Крупный налогоплательщик" за безупречное выполнение ТШО своих налоговых обязательств и его значительный вклад в экономику страны. А завершился месяц вручением ордена "Достық" II степени генеральному директору ТШО Кевину Лайону за значительные заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе. Что конкретно стоит за столь щедрой благодарностью и наградами?
Помощь во время паводков
ТШО одним из первых в Атырауской области откликнулся на призыв о помощи и выделил 2 млрд тенге для нужд региона. В общей сложности для устройства защиты от воды в Кульсары было направлено около 100 единиц спецтехники и организовано питание для рабочих, на протяжении двух месяцев в район безвозмездно подавалось более 550 тыс. литров ГСМ. В ночь на 6 апреля на своих автобусах ТШО эвакуировал более 7 тыс. жителей Жылыойского района в вахтовые поселки подрядных компаний на месторождении Тенгиз. Они жили на Тенгизе до июня и благополучно вернулись домой. Кроме того, вдоль реки Сарыозек, которую в народе называют Черной речкой, ТШО построил дамбу протяженностью более 15 километров. На строительство было привлечено около 100 сотрудников и более 60 единиц различной техники. Это инженерное сооружение высотой 3 метра помогло защитить город от большой воды.
Фото: "Тенгизшевройл"
"Понимая всю тяжесть ситуации, наш сплоченный народ показал пример патриотизма, сделал все возможное, чтобы предотвратить опасность, вызванную паводками. Мы на деле доказали, что девиз "Наша сила – в единстве" – не пустые слова. Борьба с паводками останется в истории Атырау. Подвиг наших граждан будет помнить каждый", – отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов.
Доходы государства, полученные от ТШО
Как отметили в КГД РК, по итогам 2023 года по различным категориям было рассмотрено более 2 млн предпринимателей из всех регионов страны. Из них в номинации "Крупный налогоплательщик" лучшим признали ТШО.
Фото: "Тенгизшевройл"
Как известно, компания с 1993 года осуществила прямые финансовые выплаты Республике Казахстан в размере 196 млрд долларов США. Только в 2023 году страна получила от ТШО около 14 млрд долларов США. Однако комиссия КГД при отборе лучших основное внимание уделяла не только сумме внесенных налогов, но и дисциплине платежей, отсутствию замечаний по фискальному мониторингу, а также социальным проектам и созданию рабочих мест для граждан. Так, ТШО в 2023 году направил более 30 млн долларов США на социальные проекты, которые включали строительство двух школ на 300 и 350 мест, здание центральной районной больницы, а также финансирование 21 проекта неправительственных организаций, направленных на улучшение образования и здравоохранения в Атырауской области.
Фото: "Тенгизшевройл"
Бесперебойное и безопасное производство
Весь август на двух технологических нитках завода "Комплексные технологические линии" (КТЛ) на нефтегазовом месторождении Тенгиз шел плановый капитальный ремонт. Более 7 тыс. казахстанцев из всех уголков страны провели комплекс работ по улучшению и ремонту оборудования, чтобы обеспечить надежность работы завода. Ранее, в мае текущего года, похожий капитальный ремонт провели на Заводе по закачке сырого газа (ЗСГ). А в апреле 2024 года команда ТШО безопасно приступила к эксплуатации объектов на Проекте по управлению устьевым давлением (ПУУД) Тенгизского нефтяного месторождения, переведя первую замерную установку на низкое давление, а также введя в эксплуатацию связанную с ней систему повышения давления (СПД).
Фото: Тенгизшевройл
Все эти важные достижения позволяют ТШО продолжать вносить значительный вклад в экономический прогресс Республики Казахстан, а также приносить пользу местным сообществам и своим акционерам.
"Разработка Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, реализация проекта КТК – яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества государства и инвесторов. Благодаря открытой и выверенной политике в этой сфере Казахстан плотно интегрирован в глобальную экономику, привлекает большой объем инвестиций", – отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде на торжественном собрании, посвященном 125-летию нефтегазовой промышленности, где орден "Достық" II степени из рук президента получил и генеральный директор ТШО Кевин Лайон.
ТШО продолжает внедрять новейшие мировые технологии и находить инновационные способы удовлетворения мирового спроса на энергию. А проект будущего расширения нацелен на продление срока эксплуатации активов Тенгиза, что принесет пользу Казахстану за счет увеличения добычи нефти и дополнительных прямых финансовых выплат в пользу Казахстана. Но уже сегодня "Тенгизшевройл" показывает впечатляющие результаты: согласно независимому исследованию за 2010-2021 годы, производственная деятельность ТШО ежегодно обеспечивала примерно 11% ВВП страны.
Фото: "Тенгизшевройл"