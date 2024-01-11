Бастующих в Жетыбае нефтяников с 12 января будут увольнять

В ТОО "West Oil Software" рассказали об убытках фирмы и невозможности далее ждать бастующих в Жетыбае нефтяников на работу. Руководство компании предупредило, что те, кто не вернется до завтра, 12 января 2024 года, к трудовым обязанностям, будут уволены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, места уволенных нефтяников займут люди, ожидающие своей очереди на бирже труда.

В пресс-службе компании напомнили, что акция протеста длится с 11 декабря 2023 года. На сегодня незаконными действиями участников забастовки суммарный ущерб уже составил порядка 499 млн тенге.

"Страдает от этого не только финансовое состояние компании, но и семейный бюджет бастующих работников", – говорится в релизе.

Из трех выдвинутых требований законным и выполнимым оказалось только одно. При этом суд признал забастовку незаконной. Об этом на протяжении всей акции протеста ни раз говорилось бастующим.

"Попытки компании призвать бастующих работников к столу переговоров не увенчались успехом. Отдельные активисты такие инициативы блокируют, желающих прекратить забастовку сдерживают путем введения их в заблуждение о скором удовлетворении всех требований. Однако, несмотря на их старания, отдельные работники, понимая бесперспективность незаконной акций, отказываются от нее. На работу вернулось уже более 50 человек. В ближайшее время ожидается выход на работу значительного количества введенных в заблуждение добросовестных работников. Нам известны мотивы и личная заинтересованность отдельных лидеров забастовки, а также их действия в связи с этим. Ранее уволенные семь активистов в интересах третьих лиц дезорганизовывают работу ТОО "West Oil Software" и пытаются привести на ее место иную компанию", – сообщают в компании.

Руководство ТОО "West Oil Software" намерено с 12 января 2024 года уволить работников, которые провоцируют продолжение незаконной забастовки. При этом планируется прием на работу на свободные вакантные места, граждан стоящих на учете по безработице в карьерном центре Каракиянского района.

"Предупреждаем, если такие действия не прекратятся, компания будет вынуждена передать соответствующие материалы правоохранительным органам для решения вопроса о привлечении к ответственности в рамках расследуемого уголовного дела. Призываем работников не идти на поводу у провокаторов, которые обещая "золотые горы" преследуют свои корыстные цели. Нам следует быть благоразумными, ценить стабильность в компании, которая позволяет честным трудом обеспечивать наши семьи и растить детей", – призвали своих сотрудников к благоразумию руководство ТОО "West Oil Software".

Забастовка рабочих транспортной компании, обслуживающей два месторождения в Мангистау, началась 11 декабря 2023 года. Свою оценку в отношении происходящего официально выразили представители нацкомпании "КазМунайГаз". Генеральный директор ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" рассказал, сколько получают бастующие нефтяники. А также поведал, что в 2018 году большая часть несогласных работала в компании, но получила компенсацию по программе "5/50" и добровольно уволилась. Каракиянский районный суд признал забастовку незаконной.