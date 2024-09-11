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Законодательство РК

Новые правила прописки хотят ввести в Астане

жилье, прописка, столица , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:56 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков презентовал в Мажилисе проект закона по вопросам развития столицы и городов республиканского значения. В нем есть решение проблемы так называемых "резиновых квартир", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проектом закона вносятся поправки в один Кодекс и шесть законов страны.

"В настоящее время население стремится к жизни в крупных городах, это приводит к проблеме так называемых "резиновых" квартир. Как показывает практика, зачастую сами собственники жилищ допускают нарушение миграционного законодательства, оформляя регистрацию гражданам без проживания за определенную оплату. К примеру, в одной из квартир города Астаны было зарегистрировано более 800 человек", – добавил он. 

Для решения данного вопроса предлагаются следующие законодательные изменения:

  • в законе "О статусе столицы РК" в части расширения компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания на территории столицы;
  • в законе "О миграции населения" в части установления запрета регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов.
"Нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации собственником жилища супруга и близких родственников", – пояснил вице-министр. 

Также в рамках внесения изменений и дополнений в КоАП предлагается увеличение штрафов в два раза в части допущения собственником жилища регистрации физлиц, которые фактически не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах. Тогда как сейчас размер штрафа для физлиц составляет 10 МРП, малого бизнеса – 15 МРП, среднего – 25 МРП и крупного – 50 МРП. 

Позже вице-министр в кулуарах добавил, что пока данную компетенцию хотят предоставить только маслихату Астаны. Если норма хорошо сработает, то ее могут распространить и на другие мегаполисы Казахстана. 

11 сентября 2024 министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН). Ее планируют ввести в рамках нового Налогового кодекса РК.

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