Новые правила прописки хотят ввести в Астане

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков презентовал в Мажилисе проект закона по вопросам развития столицы и городов республиканского значения. В нем есть решение проблемы так называемых "резиновых квартир", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проектом закона вносятся поправки в один Кодекс и шесть законов страны.



"В настоящее время население стремится к жизни в крупных городах, это приводит к проблеме так называемых "резиновых" квартир. Как показывает практика, зачастую сами собственники жилищ допускают нарушение миграционного законодательства, оформляя регистрацию гражданам без проживания за определенную оплату. К примеру, в одной из квартир города Астаны было зарегистрировано более 800 человек", – добавил он.

Для решения данного вопроса предлагаются следующие законодательные изменения:

в законе "О статусе столицы РК" в части расширения компетенции маслихата по утверждению норматива регистрации по месту жительства и месту временного пребывания на территории столицы;



в законе "О миграции населения" в части установления запрета регистрации на территории столицы сверх установленных нормативов.



"Нормативы регистрации не будут распространяться при регистрации собственником жилища супруга и близких родственников", – пояснил вице-министр.

Также в рамках внесения изменений и дополнений в КоАП предлагается увеличение штрафов в два раза в части допущения собственником жилища регистрации физлиц, которые фактически не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не проживающих в жилищах. Тогда как сейчас размер штрафа для физлиц составляет 10 МРП, малого бизнеса – 15 МРП, среднего – 25 МРП и крупного – 50 МРП.

Позже вице-министр в кулуарах добавил, что пока данную компетенцию хотят предоставить только маслихату Астаны. Если норма хорошо сработает, то ее могут распространить и на другие мегаполисы Казахстана.

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