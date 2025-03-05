Прописку хотят ограничить в Астане: какие штрафы ожидают нарушителей

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 5 марта 2025 года рассказал, какое наказание будет предусмотрено за нарушение норм по ограничению прописки в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Омарбеков напомнил, что на сегодня в Кодексе об адмправонарушениях действует штраф за нарушение норм прописки и временного проживания. Его размер составляет 10 МРП (1 МРП равен 3932 тенге).

"Проектом закона мы предполагаем, что за данное нарушение ответственность будет в два раза увеличена, то есть, если законопроект примут, наказание составит, возможно, 20 МРП. Это для владельцев жилья, кто допустил нарушение. Для работников ЦОНов будет другая ответственность. Возможно, если фальсификация, даже уголовная ответственность работников Центров обслуживания населения", – резюмировал он.

5 марта 2025 года депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект по вопросам развития Астаны и городов республиканского значения. Документом вносятся нормы, регулирующие миграционные процессы в мегаполисах Казахстана.