Как планируют развивать Астану, Алматы и Шымкент

Министерство национальной экономики разработало Консультативный документ регуляторной политики по законопроекту, вносящему поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Разработчики планируют усовершенствовать регулирование целого ряда проблемных вопросов.

Миграция

Первым из них является миграция населения. Так, по данным Бюро нацстатистики, лидерами по числу прибывших являются:

Астана – 33 798 человек;

Алматы – 35 302 человека;

Шымкент – 2 756 человек.

При этом ресурсы городской инфраструктуры (объекты тепло-, водо-, энергоснабжения, канализации, здравоохранения и образования и т.д.) являются ограниченными и рассчитаны на определенное количество проживающего населения. В результате наблюдается существенный разрыв между численностью населения и наличием достаточного для удовлетворения его потребностей количества и мощности объектов инфраструктуры. Кроме того, такой дисбаланс влечет возникновение перегрузок в дорожном движении, повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха и иные негативные антропогенные факторы.

Для решения проблемы МНЭ предлагает:

в законе "О жилищных отношениях" установить "ценз оседлости" для получения льготного жилья;

в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" установить ограничения на регистрацию граждан.

Неиспользуемые земельные участки

Далее требуют своего решения вопросы:

дальнейшего использования земельных участков, изъятых за неосвоение либо нецелевое использование;

переоформления земельных участков, которые не могут принадлежать отдельным категориям лиц.

Так, в разрезе городов за 2022 год всего изъято в госсобственность земельных участков:

по городу Астана – у 7 субъектов общей площадью 11,15 га;

по городу Алматы – у 2 субъектов общей площадью 0,0054 га.

по городу Шымкент – 391 участок общей площадью 76,6 га.

При этом после изъятия неиспользуемого либо используемого не по целевому назначению земельного участка, такой участок выставляется на торги. В случае проведения трех торгов и не реализации такого участка по решению суда участок зачисляется в специальный земельный фонд. Компетенция акимата столицы не предусматривает создание такого фонда.

Специальный земельный фонд включает в себя лишь земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с АППК действие административного акта приостанавливается на период его обжалования. Соответственно, лица, у которых изъяты земельные участки, подавая жалобы, блокируют возможность их дальнейшего использования. Судебная процедура переоформления в среднем занимает от 3 до 12 месяцев (отказ от земельного участка, подача иска и вынесение решения суда).

В связи с этим разработчики планируют внести поправки в Земельный кодекс в части расширения функционала специального земельного фонда на все категории изъятых земель или исключения для земель в городах республиканского значения, столицы с созданием отдельного фонда, с регламентацией процедур зачисления земельных участков в такой фонд. Также предлагается установить ограничение направления денег, вырученных с торгов прежнему собственнику, ввести компетенцию МСХ по утверждению правил переоформления вида права на земельные участки, которое в соответствии с Земельным кодексом не может принадлежать такому лицу.

Градостроительство и строительство

Следующий момент, который требует внимания – невыполнение обязательств перед дольщиками по своевременному предоставлению жилища.

Так, недобросовестные застройщики злоупотребляют своим правом размещать рекламу до получения разрешения, тем самым привлекая деньги дольщиков под строительство сомнительных к завершению жилых объектов. Кроме того, существует практика создания такими застройщиками фиктивных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), занимающихся продажей еще не построенных квартир под привлеченные деньги пайщиков.

При этом административная ответственность за нарушения в сфере долевого строительства незначительна и несоразмерна тяжести правонарушений.

Согласно КДРП планируется внести изменения:

в закон "О долевом участии в жилищном строительстве" в части установления запрета рекламы объектов долевого строительства до заключения договора о предоставлении гарантии с Единым оператором или выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков местным исполнительным органом;

в закон "О жилищных отношениях" в части создания ЖСК исключительно в целях завершения проблемных объектов;

в КОАП в части увеличения размеров штрафов за нарушения в сфере долевого участия в жилищном строительстве по ст.320.

Помимо этого, в архитектурном облике городов отсутствует единообразие.

В частности, на местном уровне отсутствуют инструменты обеспечения единого архитектурного облика городов (дизайн-кода). Ухудшению архитектурного стиля городов способствует и отсутствие регламентации к внешнему виду и размещению нестационарных объектов (торговые киоски и павильоны (площадки) общественного питания не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, зачастую в них не соблюдаются санитарные нормы). С другой стороны, отсутствие регламентации деятельности таких объектов также влечет применение к ним требований, аналогичных для стационарных объектов, зачастую несоразмерных и неприменимых к ним (например, в части получения правоустанавливающих документов на земельные участки для их размещения). Требуется соблюдение требований к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы.

В связи с этим предполагается внесение изменений в закон "О статусе столицы Республики Казахстан", предусматривающие:

правовые рамки будущего регулирования вопросов дизайн-кода, включая компетенцию на подзаконный акт и основные положения; определение субъектов и объектов, на которых распространяется регулирование по дизайн-коду; определение организации, со 100% участием государства, ответственной за администрирование дизайн-кода; оценку вышеуказанной организацией соответствия эскизных проектов и других материалов требованиям дизайн-кода;

отдельное регулирование для установки, эксплуатации и демонтажа нестационарных объектов в городе Астана с их распространением на торговлю, услуги, летники и общепит. В рамках новых правил предлагается предусмотреть порядок определения мест размещения объектов; определение места по инициативе физического или юридического лица; требования к размещению; отсылка на дизайн код по оформлению и стилю; администрирование вопросов, связанных с нестационарными объектами, осуществляется юридическим лицом со стопроцентным участием государства, определяемым акиматом; демонтаж и вывоз незаконно установленных нестационарных объектов.

Помимо вышеуказанных разработчики планируют внести поправки еще по ряду вопросов, среди которых, в частности, вопросы рекламы, госзакупок, благоустройства и другие.

По направлению "Реклама" предлагаются поправки:

в закон "О рекламе" в части регулирования распространения аудиорекламы (звуковой рекламы), наружной (визуальной) рекламы, рекламы на прицепах;

в закон "О статусе столицы Республики Казахстан" в части наделения компетенцией акимата города Астаны на разработку дизайн-кода столицы, а также правил его администрирования;

в закон "О рекламе" в части регулирования по общей логике вопросов рекламы на транспортных средствах, включая прицепы.

По направлению "Распространение религиозной литературы" предлагаются поправки в закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" по определению единых требований к расположению мест реализации религиозной литературы и материалов религиозного содержания.

По направлению "Бюджетирование" предлагаются поправки:

в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" определить возможность применения повышающего коэффициента ко всему прогнозному объему затрат;

в Бюджетный кодекс в части определения возможности возврата в местный бюджет остатков неиспользованных средств, выделенных на увеличение уставного капитала и числящихся на счетах субъектов квазигоссектора;

в Бюджетный кодекс по корректировке местного бюджета при возврате в бюджет неиспользованной заемщиком суммы бюджетного кредита за период освоения, определенного в кредитном договоре.

По направлению "Жилищные отношения" предложено в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" урегулировать вопросы реновации, изъятия и сноса ветхого/аварийного жилья.

По направлению "Благоустройство" разрабатываются поправки:

в закон "О жилищных отношениях" касательно вопросов содержания общего имущества объектов кондоминимума;

в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" хотят наделить компетенцией местные исполнительные органы для определения и утверждения перечня литерных объектов, определения юридического лица со стопроцентным участием государства в уставном капитале для обслуживания литерных объектов. Также предлагается дать определение понятию "литерные объекты".

По направлению "Государственные закупки" предложены поправки в АППК и закон "О государственных закупках", предусматривающие оптимизацию сроков обжалования процедур закупок.

По направлению "Экология" предлагаются поправки:

в Лесной кодекс и Закон "О статусе столицы Республики Казахстан", предусматривающие урегулирование правового статуса и режима "Зеленого пояса" столицы;

в Экологический кодекс и Закон "О статусе столицы Республики Казахстан" по особенностям управления отходами на местном уровне. Также предлагается усилить административные санкции за образование свалок, в т.ч. с конфискацией орудия правонарушения (транспорт) и увеличением размера административного штрафа.

Такие меры позволят сохранить "Зеленый пояс Астаны", внедрить полноценный раздельный сбор и переработку мусора в городе Алматы, а также сократить стихийные свалки.

По направлению "Транспорт" планируют поправки:

в закон "О статусе столицы Республики Казахстан" по организации создания и функционирования штрафстоянок, включая организацию местной эвакуационной службы, созданию государственной информационной системы для учета всех видов транспорта;

в закон "Об автомобильном транспорте" по наделению компетенцией местных исполнительных органов городов республиканского значения на определение порядка организации и осуществления автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

По направлению "Информатизация" предлагают поправки:

в закон "О статусе столицы Республики Казахстан" по определению акиматом подведомственной организации в качестве информационно-аналитического центра и на утверждение правил по обеспечению требований в области информационно-коммуникационных технологий, централизованного управления данными, создания и развития объектов информатизации в столице;

в законе "О противодействии терроризму" предусмотреть обязательства для частного сектора по установке систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей с передачей данных в центры оперативного управления, а также регламентировать процедуры обмена данными владельцев таких объектов с уполномоченными органами.

По направлению "Социальная защита" хотят:

в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" урегулировать вопросы организации безбарьерной среды в столице.

в Кодексе "О браке (супружестве) и семье" урегулировать вопросы назначения опеки над недееспособными совершеннолетними лицами и определить подотчетность и механизмы контроля за социальными работниками, осуществляющими опеку;

в законе "О государственных услугах" отнести назначение опеки над недееспособными совершеннолетними лицами к государственным услугам;

в законе "О физической культуре и спорте" урегулировать вопросы предоставления специального спортивного инвентаря и обеспечения доступа инвалидов к спортивным сооружениям.

По направлению "Образование" предлагаются поправки в законы "О правоохранительной службе", "О специальных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" по введению местными исполнительными органами квотирования мест в детских дошкольных учреждениях для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Разработчики полагают, что реализация вышеуказанных предложений позволит к 2028 году:

городам Астана и Алматы набрать максимально возможное количество баллов (10 баллов) в Национальном рейтинге качества жизни в городах Казахстана;

городу Шымкент – войти в первую тройку лидеров в Национальном рейтинге качества жизни в городах Казахстана.

Законопроектом будут внесены изменения в 6 кодексов и 16 законов.

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 декабря 2023 года.