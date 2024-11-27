Как скачки курса доллара скажутся на благосостоянии казахстанцев, рассказал глава МНЭ

Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров в кулуарах Мажилиса 27 ноября высказался о курсе американской валюты, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что при составлении бюджета закладывался среднегодовой курс в 467 тенге за доллар.

"Сейчас он складывается в районе 461 в среднем, то есть мы примерно находимся в прогнозном уровне. С точки зрения бюджета, если мы будем поддерживать этот среднегодовой курс, мы обеспечим тот уровень доходов, который планировали и сможем профинансировать наш бюджет, где, как вы знаете, почти 40% тратим на социальную сферу и поддержание социального самочувствия наших граждан. То есть нам очень важно, чтобы курс складывался как мы планируем", – добавил он.

Он сообщил, что государство выполняет все свои обязательства, в том числе ежегодно индексирует размеры пенсий и пособий.

"Все они обеспечиваются за счет доходов бюджета. По итогам 10 месяцев и года все эти обязательства будут полностью выполнены", – заверил глава МНЭ.

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