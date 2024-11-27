Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как скачки курса доллара скажутся на благосостоянии казахстанцев, рассказал глава МНЭ

доллар, тенге, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:58 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров в кулуарах Мажилиса 27 ноября высказался о курсе американской валюты, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что при составлении бюджета закладывался среднегодовой курс в 467 тенге за доллар.

"Сейчас он складывается в районе 461 в среднем, то есть мы примерно находимся в прогнозном уровне. С точки зрения бюджета, если мы будем поддерживать этот среднегодовой курс, мы обеспечим тот уровень доходов, который планировали и сможем профинансировать наш бюджет, где, как вы знаете, почти 40% тратим на социальную сферу и поддержание социального самочувствия наших граждан. То есть нам очень важно, чтобы курс складывался как мы планируем", – добавил он.

Он сообщил, что государство выполняет все свои обязательства, в том числе ежегодно индексирует размеры пенсий и пособий.

"Все они обеспечиваются за счет доходов бюджета. По итогам 10 месяцев и года все эти обязательства будут полностью выполнены", – заверил глава МНЭ.

19 ноября 2024 министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне укрепления доллара.

Читайте также

Нурлан Байбазаров, государственный служащий, Казахстан
Глава МНЭ о критике Кошанова: Сумма не такая большая, чтобы за это нас ругать
Обучает специалистов технической отрасли
Специалистов технической отрасли обучает колледж в Щучинске
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
Прогноз погоды на конец ноября в Астане, Алматы и Шымкенте: чего ожидать жителям
Мадина Мамырханова
МНЭ РК Казахстан Нурлан Байбазаров 2024 год Доллар Курсы валют Тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Шесть знаков китайского гороскопа, которым не опасен ретроградный Меркурий
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса
Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: