Правила долевого строительства хотят ужесточить в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 11 сентября 2024 года анонсировал поправки в законы, касающиеся долевого строительства, сообщает Zakon.kz.

Омарбеков на презентации проекта закона по вопросам развития столицы и городов республиканского значения сообщил, что в настоящее время допускается осуществление рекламы для привлечения денег дольщиков до получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

"Некоторые застройщики, не имея соответствующего разрешения, осуществляют рекламу. Для решения данного вопроса в рамках закона "О долевом участии в жилищном строительстве" предлагается закрепить норму, позволяющую застройщикам осуществлять рекламу после получения соответствующего разрешения. В рамках внесения изменений в КоАП предлагается увеличение штрафов за нарушение застройщиком требований законодательства о долевом участии", – сообщил вице-министр.

При этом он отметил, что депутатами разработан проект закона, которым поднимаются вопросы о недопущении заключения договоров резерва, бронирования.

"Есть строительные компании, которые, не имея разрешения уже начинают продавать квартиры путем заключения договора резерва. Сейчас нормы, которые рассматривают депутаты, исключают данную возможность. То есть, если нет разрешения, то строительная компания не будет иметь возможность вообще заключать договор. Но это не в рамках нашего законопроекта, а в рамках другого. А мы предлагаем депутатам рассмотреть возможность рекламирования данного объекта. Если у тебя нет разрешения на привлечение дольщиков, то будь добр – не рекламируй. Не имеешь права рекламировать и привлекать дольщиков и дополнительное финансирование, пока у тебя нет разрешения на строительство. Я считаю это справедливо и для населения тоже", – резюмировал спикер.

Ранее Омарбеков рассказал, как будет в Астане решаться проблема так называемых "резиновых квартир".

