Рекламу на асфальте хотят запретить в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2024 года рассказал, почему предлагается пересмотреть требования по размещению наружной рекламы на дорогах и улицах Астаны, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения". Его внесли на рассмотрение Мажилиса.

"Проект закона направлен на решение проблем в сферах земельных отношений, архитектуры и строительства, миграции, рекламы и экологии. В настоящее время архитектурный облик городов существенно ухудшается за счет хаотичного размещения не только наружной рекламы, но и вывесок, указателей. Кроме того, размещение наружной рекламы на дорогах и улицах отрицательно влияет на эстетический облик городов. Также ухудшению внешнего восприятия города способствует и назойливое распространение аудиорекламы в общественных местах", – отметил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

Для решения вопросов внешнего облика городов предлагаются следующие законодательные изменения:

в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении" в части расширения компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов;

в закон "О статусе столицы" по введению в столице единого дизайн-кода и определения его общих положений;

в закон "О рекламе" в части применения требований по демонтажу рекламного объекта, установленного с нарушениями, к собственнику здания/жилого дома, запрета распространения аудиорекламы на открытом пространстве и размещения наружной рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.

Также прорабатывается вопрос внесения данных норм в состав правонарушений в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Позже в кулуарах он пояснил, что касается эта норма в основном рекламы на асфальте.

"Сейчас в городе мы замечаем, что на тротуарах наносят краской рекламу определенного магазина или другой продукции. Далее, актуально – неактуально, надписи остаются. И коммунальщики вынуждены смывать эти надписи, так как все это портит внешний вид города. Кроме того, эти надписи отвлекают идущего по дороге человека и влияют на безопасность. Поэтому мы рассматриваем возможность не допускать подобных действий. Сейчас это не является нарушением административного законодательства. В этой связи мы предлагаем ввести административную ответственность за такого рода действия", – резюмировал Омарбеков.

Ранее Омарбеков рассказал, как будет в Астане решаться проблема так называемых "резиновых квартир".