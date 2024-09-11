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В Аркалыке в ходе программы "Таза Қазақстан" было собрано 4 тонны мусора

В Аркалыке в ходе программы &quot;Таза Қазақстан&quot; было собрано 4 тонны мусора, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:28 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Эко-субботник, организованный молодежным ресурсным центром Аркалыка, поддержали студенты и активная молодежь.

В своеобразном челендже приняли участие около 400 человек. В ходе него были очищены от мусора культурные места города, памятники известным людям, парки. Вместе молодые люди очистили город от 4 тонн мусора.

В Аркалыке в ходе программы "Таза Қазақстан" было собрано 4 тонны мусора, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Республиканская программа "Таза Қазақстан", стартовавшая в апреле, продолжилась во всех регионах страны и превратилась в общенациональный эко-челлендж. Сегодня в этом мероприятии участвует не только волонтерская молодежь и активные студенты, но и сотрудники различных учреждений. Основная цель – сохранение окружающей среды и создание экологической культуры.

В Аркалыке в ходе программы "Таза Қазақстан" было собрано 4 тонны мусора, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Программа "Таза Қазақстан" направлена ​​на решение двух задач. Во-первых, уборка. Во-вторых, распространять экологическую культуру. Исходя из этого, давайте поддерживать наш город в чистоте, украшать его и способствовать его развитию", – отметил во время мероприятия начальник отдела внутренней политики Аркалыка Азамат Маратулы.

После субботника для всех участников был организован концерт и розданы подарки за активное участие.

"Мы – молодое поколение, которому жить и расти в нашем городе, и главная задача – сохранить чистоту нашего города и передать эту традицию подрастающему поколению. Мы, молодежь, поддерживаем экологическую программу "Таза Қазақстан", – подчеркнула одна из участниц акции, студентка политехнического колледжа Нурсая Кужекова.
В Аркалыке в ходе программы "Таза Қазақстан" было собрано 4 тонны мусора, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Это мероприятие, направленное на формирование экологической культуры, вызвало энтузиазм и активность людей, и я считаю, что наш долг внести свой вклад в благоустройство нашего города", – отметила Нурсая Кужекова.
В Аркалыке в ходе программы "Таза Қазақстан" было собрано 4 тонны мусора, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:28

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

По словам организаторов, такие эко-субботники будут организованы и в дальнейшем.

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