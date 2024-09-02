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Экоакция "Таза Қазақстан": собрано более миллиона тонн мусора

Субботник, уборка улиц, мусор, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:07 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, высказался об экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране с весны проходит общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан".

"Это созидательное начинание сплотило граждан. За несколько месяцев в акции приняли участие около 3 млн человек, которые навели порядок в сотнях тысячах дворов, собрали более одного миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации".Касым-Жомарт Токаев

Это, как подчеркнул президент, "не временная акция, данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы".

"За такие действия эти люди должны отвечать по закону. Другими словами, надо, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого. У нашей нации очень много хороших качеств. К примеру, за рубежом нас знают как гостеприимный и доброжелательный народ. Стремление к чистоте и порядку точно так же должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что за качественное проведение акции "Таза Қазақстан" в регионах непосредственно ответственны акимы, которые должны разъяснить людям ее огромную важность и правильно организовать работу.

"Главам регионов следует заниматься не только хозяйственными проблемами, но и постоянно уделять внимание вопросам общественной и культурно-духовной жизни. Нужно, чтобы каждый руководитель напрямую работал и выстраивал доверительный диалог с гражданами. Тогда и люди поддержат его начинания, внесут вклад в полезные для страны дела. Это и является показателем авторитета акимов".Касым-Жомарт Токаев

Видеотрансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

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