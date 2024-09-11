В Туркестанской области мужчина держал во дворе льва и редких птиц
Фото: pixabay
Полиция выявила незаконное содержание редких животных у жителя Сарыагашского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет телеканал "КТК", у мужчины во дворе был обнаружен целый зоопарк, включая льва и несколько диких птиц.
Среди них — сокол, два беркута, две совы и два кеклика. Как заявил сам владелец, он содержал животных для личного пользования.
Все животные были изъяты и переданы в Шымкентский зоопарк. По факту незаконного обращения с редкими видами животных возбуждено уголовное дело. Полиция намерена выяснять происхождение экзотических питомцев.
Ранее сообщалось, что фотографии краснокнижных животных сделали в Мангистауской области.
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