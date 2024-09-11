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В Туркестанской области мужчина держал во дворе льва и редких птиц

В Туркестанской области мужчина держал во дворе льва и редких птиц, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 00:47 Фото: pixabay
Полиция выявила незаконное содержание редких животных у жителя Сарыагашского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", у мужчины во дворе был обнаружен целый зоопарк, включая льва и несколько диких птиц.

Среди них — сокол, два беркута, две совы и два кеклика. Как заявил сам владелец, он содержал животных для личного пользования.

Все животные были изъяты и переданы в Шымкентский зоопарк. По факту незаконного обращения с редкими видами животных возбуждено уголовное дело. Полиция намерена выяснять происхождение экзотических питомцев.

Ранее сообщалось, что фотографии краснокнижных животных сделали в Мангистауской области

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