В Туркестанской области мужчина держал во дворе льва и редких птиц

Полиция выявила незаконное содержание редких животных у жителя Сарыагашского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", у мужчины во дворе был обнаружен целый зоопарк, включая льва и несколько диких птиц.

Среди них — сокол, два беркута, две совы и два кеклика. Как заявил сам владелец, он содержал животных для личного пользования.

Все животные были изъяты и переданы в Шымкентский зоопарк. По факту незаконного обращения с редкими видами животных возбуждено уголовное дело. Полиция намерена выяснять происхождение экзотических питомцев.

Ранее сообщалось, что фотографии краснокнижных животных сделали в Мангистауской области.