В Алматы на 4 дня перекрыли участок по улице Толе би

12 сентября 2024 года пресс-служба акимата Алматы обратилась к жителям и гостям города с важным заявлением. В сообщении городского ведомства сказано, что из-за празднования Дня города на четыре дня перекроют участок по улице Толе би, сообщает Zakon.kz.

В рассылке акимата сказано:

"Просим обратить внимание: в связи с подготовительными работами к масштабным праздничным мероприятиям с 12 по 16 сентября улица Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыта".

Жителей просят отнестись с пониманием и заблаговременно строить свой маршрут.

"Также призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения". Пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, 14 сентября в 16:00 на площади "Астана" состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в котором примут участие известные артисты. Кроме того, 15 сентября в 17:00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады.

Ранее стало известно, какие дороги закрыты для движения в Астане 12 сентября. Подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.