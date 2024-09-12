Какие дороги закрыты для движения в Астане 12 сентября

12 сентября в силу различных обстоятельств некоторые дороги в столице Казахстана перекрыты, сообщает Zakon.kz.

До 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны", с 30-го по 36-й км.

При этом с 1 сентября полностью открыто движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый" мост), а также участок улицы Толе би от улицы ЕК-32 до ул. Сыганак.

Ранее появилась информация о 10-балльных пробках на Талгарской трассе. Жители пригорода пешком шли на работу в Алматы. Пользователи Сети подтвердили это в соцсетях.

