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Какие дороги закрыты для движения в Астане 12 сентября

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 08:41 Фото: unsplash
12 сентября в силу различных обстоятельств некоторые дороги в столице Казахстана перекрыты, сообщает Zakon.kz.

До 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны", с 30-го по 36-й км.

При этом с 1 сентября полностью открыто движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый" мост), а также участок улицы Толе би от улицы ЕК-32 до ул. Сыганак.

Ранее появилась информация о 10-балльных пробках на Талгарской трассе. Жители пригорода пешком шли на работу в Алматы. Пользователи Сети подтвердили это в соцсетях.

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