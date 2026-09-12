В Алматы на два дня ограничат движение по улице Толе би

Улицу Толе би частично перекроют в Алматы на две ночи. Какой участок движения будет недоступен, рассказали Zakon.kz в акимате.

Как сообщили в администрации города, в мегаполисе ограничения движения на участках улицы Толе би вводятся в рамках реализации проекта ЛРТ.

Временные ограничения следования автотранспорта будут произведены на участках от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова, а также от улицы Наурызбай батыра до улицы Желтоксан.

Движение по этим отрезкам улиц будет закрыто в ночное время с 23:00 до 08:00 12 и 13 сентября.

"Сроки проведения работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий и технологических процессов. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки", – добавили в акимате.





Фото: акимат Алматы





Власти мегаполиса обратились к горожанам и гостям города с просьбой заранее планировать свой маршрут.

Ранее жителей и гостей города предупредили о том, что в Алматы на сутки перекроют движение на участке проспекта Абая. Ограничения связаны с проведением среднего ремонта.