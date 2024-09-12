Политолог: У Казахстана есть собственный опыт эксплуатации АЭС

Политолог Данияр Ашимбаев ответил на критические высказывания противников строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на фоне грядущего референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане появилось много критических высказываний от экологов, экономистов, лоббистов ветряной и солнечной энергетики, а также противников возможного российского участия в этом проекте.

"Есть такой забавный аргумент, что АЭС строит относительно небольшое число стран мира. Ну, во-первых, в это относительно небольшое число входят наиболее развитые страны мира, а во-вторых, не у всех стран есть потребность в атомной генерации и возможность ее иметь. Вот ФРГ, к примеру, под давлением экологов отказалась от атомной генерации чисто по политическим причинам и имеет огромные проблемы в обеспечении энергией и развитии экономики", – написал политолог в своем Telegram-канале.

Казахстан же, по его словам, имеет не только собственную сырьевую базу, занимая первое место в мире по запасам и добыче урана, но и собственный опыт эксплуатации АЭС на Мангышлаке (1973-1999), прерванный под давлением "партнеров", а также огромный опыт научных и технологических исследований в области атомной энергии.

"В стране работают исследовательские реакторы в Алматы (ИЯФ) и Курчатове (НЯЦ), на которых вместе с российскими, японскими, американскими структурами отработаны модели сейсмической и иной безопасности и конверсии топлива. Потенциальные проекты строительства прошли авторитетную экспертизу, а готовность Казахстана к полноценному использованию атомной энергетики получила полное одобрение МАГАТЭ", – уверен Данияр Ашимбаев.

Претенденты на контракт по строительству АЭС, по его словам, имеют огромный опыт, в том числе и в странах с повышенной сейсмичностью (Китай, Турция).

"Опыт известных инцидентов в сфере ядерной безопасности хорошо изучен и отработан", – резюмировал политолог.

Редакция Zakon.kz в свою очередь подготовила для казахстанцев большой материал, отвечающий на актуальные вопросы об АЭС. Почитать его можно здесь.