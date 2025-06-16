Безопасность и опыт эксплуатации: озвучены критерии выбора вендора для строительства АЭС в Казахстане

В Агентстве РК по атомной энергии 16 июня 2025 года рассказали, какие критерии учитывались при выборе вендора для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в методологию интегрированной оценки вошли такие разделы, как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и другое.

"Основным критерием была безопасность, в рамках которой рассматривался ряд факторов. Например, наличие двойной герметичной оболочки (контейнмента), сочетание активных и пассивных систем защиты, системы аварийного питания и генераторов, вероятностная оценка возникновения аварий или отказов. С точки зрения безопасности все технологии компаний сравнимы между собой, выдерживают или могут быть адаптированы на максимальное проектное землетрясение 9 баллов, а вероятность аварии не превышает 10⁻⁷ в год", – пояснили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.

Кроме того, рассматривались референтность технологии, опыт эксплуатации, наличие построенных и действующих блоков внутри страны-владельца и за рубежом, а также присутствие компаний во всех этапах ядерно-топливного цикла и возможности локализации отдельных переделов в Казахстане.

"ГК "Росатом" с небольшим перевесом опередил предложение "China National Nuclear Corporation" по строительству первой АЭС в Казахстане. Необходимо отметить, что решение по второй АЭС еще не принято, но предложение китайской компании рассматривается для данного проекта", – подчеркнули в ведомстве.

В агентстве сообщили, что Казахстан строит энергетику будущего, и в этой системе найдется место для разных технологических решений.

"В настоящее время рассматриваются различные варианты сотрудничества с другими компаниями из "шорт-листа", в том числе по другим АЭС и смежным направлениям, таким как сервис и техническое обслуживание, локализация и ядерно-топливный цикл. Для принятия окончательного решения по второй АЭС необходимо завершить коммерческие переговоры", – заверили в ведомстве.

Ранее в Агентстве РК по атомной энергии объяснили, ​почему выбор пал именно на "Росатом" для строительства первой АЭС в Казахстане.