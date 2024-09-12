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Жители города Форт-Шевченко выбрали себе акимом инженера безопасности

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:39 Фото: Zakon.kz
8 сентября в городе Форт-Шевченко Мангистауской области прошли выборы акима. 11 сентября Тупкараганская районная избирательная комиссия опубликовала информацию о регистрации избранного главы города, сообщает Zakon.kz.

Им стал Асылбек Курманов. Ему 45 лет, до выборов работал инженером безопасности коммунального государственного учреждения "Управление делами акима Мангистауской области".

Жители города Форт Шевченко выбрали себе акима, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 10:39

Фото: lada.kz

Согласно информации районного избиркома, в список избирателей был внесен 4591 человек, из них проголосовали 2526 человек. За Курманова свои голоса отдали 1756 человек.

В выборах участвовали еще два кандидата (самовыдвиженцы): Айдос Елемесов, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района и Гибрат Мухамбет, замакима сельского округа "Сайын Шапагатов". Они получили по 302 и 398 голосов, соответственно.

2 сентября 2024 года во время Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с осени 2023 года впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам избрали 45 акимов. После изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято решение об окончательном переходе с 2025 года на новую систему.

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