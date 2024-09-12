Жители города Форт-Шевченко выбрали себе акимом инженера безопасности

8 сентября в городе Форт-Шевченко Мангистауской области прошли выборы акима. 11 сентября Тупкараганская районная избирательная комиссия опубликовала информацию о регистрации избранного главы города, сообщает Zakon.kz.

Им стал Асылбек Курманов. Ему 45 лет, до выборов работал инженером безопасности коммунального государственного учреждения "Управление делами акима Мангистауской области".

Фото: lada.kz

Согласно информации районного избиркома, в список избирателей был внесен 4591 человек, из них проголосовали 2526 человек. За Курманова свои голоса отдали 1756 человек.

В выборах участвовали еще два кандидата (самовыдвиженцы): Айдос Елемесов, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района и Гибрат Мухамбет, замакима сельского округа "Сайын Шапагатов". Они получили по 302 и 398 голосов, соответственно.

2 сентября 2024 года во время Послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев рассказал, что с осени 2023 года впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам избрали 45 акимов. После изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято решение об окончательном переходе с 2025 года на новую систему.