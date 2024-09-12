Жителям ВКО акимат дал причудливый совет при сборе грибов

Акимат небольшого города Серебрянска в Восточно-Казахстанской области опубликовал интересную памятку для населения. Она касается правил безопасности нахождения в лесу, сообщает Zakon.kz.

Летом жители города обратились в акимат с просьбой "устранить угрозу нападения" со стороны медведей. В этой связи аким Серебрянска отправилась за помощью в отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. После чего, как отмечено в публикации YK-news.kz, акимат опубликовал памятку для населения.

В документе говорится, что люди сами провоцируют появление этих животных вблизи населенных пунктов.

Чтобы этого не произошло, нельзя устраивать свалки пищевых отходов, подкармливать медведей.

Кроме того, чтобы не повстречаться с косолапым в лесу, при сборе ягод, грибов, рекомендуется как можно больше шуметь: петь, громко разговаривать.





"Если вы все же встретили животное, нужно попытаться отпугнуть его громким звуком, например, звоном металлических предметов", – отмечено в памятке.

Также, если автомобилист увидел медведя из окна авто, не нужно пытаться "его угостить".

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