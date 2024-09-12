Жителям ВКО акимат дал причудливый совет при сборе грибов
Летом жители города обратились в акимат с просьбой "устранить угрозу нападения" со стороны медведей. В этой связи аким Серебрянска отправилась за помощью в отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. После чего, как отмечено в публикации YK-news.kz, акимат опубликовал памятку для населения.
В документе говорится, что люди сами провоцируют появление этих животных вблизи населенных пунктов.
Чтобы этого не произошло, нельзя устраивать свалки пищевых отходов, подкармливать медведей.
Кроме того, чтобы не повстречаться с косолапым в лесу, при сборе ягод, грибов, рекомендуется как можно больше шуметь: петь, громко разговаривать.
"Если вы все же встретили животное, нужно попытаться отпугнуть его громким звуком, например, звоном металлических предметов", – отмечено в памятке.
Также, если автомобилист увидел медведя из окна авто, не нужно пытаться "его угостить".
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