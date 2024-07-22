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Парк "Бурабай" озвучил важные правила для грибников

корзина грибов правила охоты, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:00 Фото: pxhere
В Бурабае идет сезон грибов. Он начинается с середины лета и длится до середины осени. Специалисты Государственного национального природного парка (ГНПП) рассказали Zakon.kz о пяти правилах "грибной охоты".

В 2024 году, благодаря прошедшим дождям, леса изобилуют грибами.

Согласно объявлению парка, съедобных грибов на территории парка достаточно много, особым спросом пользуются белый гриб (боровик), подберезовик, подосиновик (красноголовик), масленок, моховик, шампиньон, опенок, лисичка, сыроежка, рыжик, груздь,

Грибы содержат белки, жиры и различные полезные для человека минеральные соли и фосфорную кислоту, витамины А, В1, В2, С, D, PP1.

Правила "грибной охоты":

  • Одежда должна быть достаточно теплая, удобная и легкая. Все части тела человека и голова должны быть закрыты. Так защищаются от насекомых, в том числе клещей.
  • Грибник должен быть осторожен и внимателен, чтобы в корзину не попали ядовитые представители грибного царства. Поэтому применяем главное правило грибника: не уверен – не бери!
  • Одиночные грибы во время сбора желательно выкручивать. Если грибы растут группами, их срезают.
  • При входе в лес желательно вооружиться "палочкой-искалочкой", чтобы не повредить и не погубить грибницу. Лесную подстилку из которой вырастают грибы разрушать нельзя.
  • Если вы отправляетесь по грибы впервые или имеете малый опыт сбора грибов, то лучше это сделать в сопровождении опытного грибника, знакомого вам лично. Такой человек убережет от ошибок в лесу и подскажет, как правильно приготовить собранный лесной урожай.

Ранее администрация парка опубликовала видео, снятое подводным дроном, который спустился на дно Щучьего озера. Кульминацией видео стала встреча с забавным раком, который при виде дрона решил скрыться.

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