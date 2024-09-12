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Законодательство РК

Генпрокуратура обратилась с предупреждением из-за референдума по АЭС

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам, АЭС, референдум, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 11:19 Фото: Gov.kz
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам в связи с предстоящим референдумом по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что 6 октября 2024 года будет проведен республиканский референдум по вопросу: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

По словам Умиралиева, порядок подготовки и проведения референдума детально регламентирован Конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан" в части, не противоречащей законодательству о референдуме.

"В частности, опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" (ст. 7-1 КЗ "О республиканском референдуме")", – указал замгенпрокурора.

Он пояснил, что опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Казахстана, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

Публикация результатов опросов общественного мнения в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.

Также запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования (п. 9 ст. 28 КЗ "О выборах в РК").

"За нарушение данных требований установлена административная ответственность по ст. 120 КоАП. Вместе с тем с первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов", – заявил Жандос Умиралиев.

По его словам, на сегодня установлено восемь фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом.

В шести случаях их провели физические лица, а в двух – юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума.

По данным фактам прокуроры привлекли к ответственности четырех человек и два юридических лица, на них наложены штрафы. По остальным ведется работа по их привлечению к установленной ответственности.

"Обращаем внимание, что свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации (ст. 7 Конституционного закона "О республиканском референдуме"). Собрания и митинги должны быть организованы и проведены в рамках Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Несоблюдение требований к проведению мирных собраний влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса РК об административных правонарушениях", – отметил Умиралиев.

Он напомнил, что период агитации начался с 3 сентября и продлится по 4 октября 2024 года (до 24:00). В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года, она запрещена.

В Генеральной прокуратуре также напоминают, что не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования. Несоблюдение влечет ответственность по статьям 102, 113 и 124 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Также под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. За данное деяние виновное лицо подлежит уже уголовной ответственности по статьям 174 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни") и 179 ("Пропаганда или публичные призывы к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя РК") Уголовного кодекса РК", – продолжил замгенпрокурора.

Он отметил, что в соответствии с Конституцией (ст. 83) органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и средства массовой информации в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство.

С календарным планом мероприятий по проведению референдума по АЭС можно ознакомиться здесь.

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