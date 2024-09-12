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Полиция обратилась к алматинцам

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции Алматы 12 сентября 2024 года обратилась к жителям и гостям южной столицы. Оказалось, что полицейские планируют провести прием граждан на дорогах мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Из разосланного в четверг сообщения следует, что с 13 по 14 сентября на территории города запланировано проведение очередного этапа республиканской акции "Приемная на дороге" в офлайн-режиме.

"Профилактическое мероприятие "Приемная на дороге" сегодня знакомо большинству горожанам. Оно весьма актуально, поскольку дает возможность гражданам получить консультативную и правовую помощь в сфере обеспечения безопасности и профилактики дорожного движения и детского дорожно-транспортного травматизма, в удобное им время и месте. Общение с населением проводится в форме обсуждения проблемных вопросов, волнующих граждан, в частности по дорожной безопасности", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

В ДП уточнили, что акция "Приемная на дороге" будет проходить по следующим адресам:

  • КЦДС Атакент (Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, 42);
  • Центральный парк отдыха (Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя, 1).

Также сообщается, что будут проведены прямые эфиры с участием начальника управления местной полицейской службы, управления административной полиции и управления миграционной службы, где жители могут задать в онлайн-режиме свои интересующие вопросы.

29 августа 2024 года Департамент полиции Алматы тоже обращался к жителям и гостям южной столицы с важной информацией. Тогда оно касалось перекрытий на дорогах из-за мероприятий, запланированных ко Дню Конституции.

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