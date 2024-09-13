Спектакль безопасности показали детям в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В регионе запустили детский спектакль безопасности "Байқа балақай", сообщает Zakon.lz.
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, детям дошкольного возраста рассказали о правилах:
- пожарной безопасности
- поведения на водоемах.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Также детям разъяснили, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру "101".
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
"В дальнейшем планируется показ данного спектакля в районах региона", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
А пожарные города Костанай со специальным аппаратом для очистки дымоходов объезжают дома пожилых людей.
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