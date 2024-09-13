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Спектакль безопасности показали детям в Акмолинской области

Спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 08:40 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В регионе запустили детский спектакль безопасности "Байқа балақай", сообщает Zakon.lz.

По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, детям дошкольного возраста рассказали о правилах:

  • пожарной безопасности
  • поведения на водоемах.
Спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 08:40

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Также детям разъяснили, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру "101".

Спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 08:40

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"В дальнейшем планируется показ данного спектакля в районах региона", – говорится в сообщении.
Спектакль, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 08:40

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

А пожарные города Костанай со специальным аппаратом для очистки дымоходов объезжают дома пожилых людей.

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