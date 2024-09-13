Спектакль безопасности показали детям в Акмолинской области

В регионе запустили детский спектакль безопасности "Байқа балақай", сообщает Zakon.lz.

По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, детям дошкольного возраста рассказали о правилах:

пожарной безопасности

поведения на водоемах.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Также детям разъяснили, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру "101".

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"В дальнейшем планируется показ данного спектакля в районах региона", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

А пожарные города Костанай со специальным аппаратом для очистки дымоходов объезжают дома пожилых людей.