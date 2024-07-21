Священник из Акмолинской области напомнил прихожанам о безопасности на воде

Представители духовенства продолжают доводить правила безопасности на воде. Священник во время проповеди напомнил прихожанам о необходимости безопасного купания, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовал Департамент по ЧС Акмолинской области.

"С начала купального сезона, с 1 июня, в нашей Республике Казахстан утонули 82 человека. Вдумайтесь – 82 – за полтора месяца. Почти два человека ежедневно. Только в Акмолинской области 17 человек, из них пятеро детей уже утонули. В этой связи просим не купаться в необорудованных, неустановленных для этого местах. Есть специально разрешенные места, где можно купаться: там есть спасатели, всегда за всеми присмотрят. Второе, не оставляйте детей без присмотра: всегда за ними должен кто-то наблюдать, чтобы они сами не бегали там, где им не положено", – сказал священнослужитель, добавив в конце: "Помоги, Господи". (Цитата немного видоизменена без потери смысла. – Ред.)

В ДЧС Акмолинской области также призвали жителей и гостей области соблюдать правила поведения на водоемах.

На прошлой неделе, 9 июля 2024 года, 13-летний мальчик утонул на глазах у друзей в Атырауской области.