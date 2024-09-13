На трассе в обход Астаны ограничат движение до 1 октября

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

До 1 октября 2024 года участок объездной дороги в Астане перекрывают на плановый ремонт. Об этом 13 сентября Zakon.kz сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".

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