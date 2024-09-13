На трассе в обход Астаны ограничат движение до 1 октября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
До 1 октября 2024 года участок объездной дороги в Астане перекрывают на плановый ремонт. Об этом 13 сентября Zakon.kz сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В рассылаемом сообщении отмечено, что вводится ограничение движения на участке автодороги Р-10 "Обход Астана" км 30-36.
"В связи с проведением среднего ремонта с 14 сентября по 1 октября 2024 года движение будет ограничено".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Днем ранее, 12 сентября 2024 года, председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Али Алтай рассказал, в каком случае грузовикам могут запретить заезжать в Астану. Он заявил, что одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением разрешенных масс.
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