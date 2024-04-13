Несколько трасс ограничили для движения в Казахстане из-за паводков

В АО "НК "КазАвтоЖол" 13 апреля 2024 года поделились текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы сложные ситуации с талыми водами, которые выступили через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 4460 метров в пяти областях: Акмолинской, Атырауской, Костанайской, в СКО и ВКО.

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в семи областях: Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, в ВКО и СКО на протяженности 543 км. На данный момент на республиканских дорогах задействовано 381 единица техники и 1082 человека". АО "НК "КазАвтоЖол"

Накануне стало известно, что в ВКО из-за осадков и талого снега частично затопило республиканскую трассу.