Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Несколько трасс ограничили для движения в Казахстане из-за паводков

на дорогах ограничено движение из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 14:40 Фото: telegram/qazavtojol
В АО "НК "КазАвтоЖол" 13 апреля 2024 года поделились текущей информацией о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы сложные ситуации с талыми водами, которые выступили через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 4460 метров в пяти областях: Акмолинской, Атырауской, Костанайской, в СКО и ВКО.

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в семи областях: Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, в ВКО и СКО на протяженности 543 км. На данный момент на республиканских дорогах задействовано 381 единица техники и 1082 человека". АО "НК "КазАвтоЖол"

Накануне стало известно, что в ВКО из-за осадков и талого снега частично затопило республиканскую трассу.

Читайте также

тени
По подозрению в развращении малолетних задержан подполковник Минобороны в Астане
Петропавловск
Полицейские спасли пожилого мужчину из зоны затопления
Автомобиль
Спасатели вытянули автомобиль из грязевой массы
Оксана Житникова
Казавтожол Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: