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В Актюбинской области интенсивно ведется дорожное строительство

В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:40 Фото: акимат Актюбинской области
В ходе рейда аким области Асхат Шахаров проверил, как продвигается строительство дорог в массивах Бауырластар-3 и Жибек Жолы.

В Бауырластар-3 строят подъездную дорогу к "комфортной школе". Массив постепенно разрастается, к домам подведены все коммуникации, что создает для проживания людей комфортные условия. Осталось, как заметил аким, обустроить дороги и запустить удобные автобусы для населения.

"Подрядная организация ТОО "Бизнес Строй Контракт" ведет укладку первого слоя асфальта толщиной в шесть сантиметров. Работы ведутся по отсыпке песчано-гравийной смеси и щебеночного покрытия. По проекту подрядчик должен провести освещение вдоль дороги и построить тротуар", – рассказал о проделываемой работе замакима города Жулдызбек Бисембин.
В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:40

Фото: акимат Актюбинской области

"Жители "Бауырластар-3" просили пустить в их массив автобусы большей вместимостью. Сейчас на маршрут выходят восемь автобусов модели "ПАЗ". Скоро в город придут еще 50 новых автобусов. Нужно часть их направить по данному маршруту", – поручил глава региона Асхат Шахаров акиму города Азамату Бекету.

Строительство дороги в Бауырластар-3 подрядчик планирует завершить осенью. Новая дорога будет общей протяженностью 1,8 км.

В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:40

Фото: акимат Актюбинской области

Осмотрел аким и ремонт дороги по улице Жумабека Ташенова. Подрядная организация ТОО "Атырауинжстрой-АИС" проводит капитальный ремонт дороги протяженностью 1,3 км с расширением проезжей части. Старое асфальтовое покрытие было снято до основания. Сейчас подрядчик готовится к укладке первого слоя асфальта, пообещав закончить его за неделю.

В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:40

Фото: акимат Актюбинской области

Пока идет ремонт, автобусы ходят окружным путем, что доставляет неудобство населению. Осмотрев фронт работ, глава региона поручил ускорить работы.

"За неделю вы должны положить нижний слой асфальта и открыть дорогу для транспорта. Начался учебный год, людям надо добираться до школы, работы. Для этого должны быть созданы условия", – поручил представителю подрядной организации аким.
В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 11:40

Фото: акимат Актюбинской области

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