Как в Актюбинской области помогают сельчанам

На брифинге в СЦК аким Актюбинской области Асхат Шахаров 11 декабря подвел текущие итоги проекта "Ауыл аманаты" и сообщил, что этот опыт планируют расширять, сообщает корреспондент Zakon.kz

В Актюбинской области большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В текущем году на государственную поддержку отрасли в регионе направлено 14,5 млрд тенге.

Аким заверил, что в соответствии с поручением главы государства, фермерам, малому и среднему бизнесу, занятому в сфере сельского хозяйства, и далее будет оказываться всесторонняя поддержка.

Также планируется расширение масштабов проекта "Ауыл аманаты".

"В этом году аграрии Актюбинской области встретились с рядом испытаний – непогода, чрезмерное количество осадков, ущерб пастбищным угодьям из-за сайгаков и саранчи. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе дополнительно выделили 2,9 млрд тенге на возмещение затрат на корма. Благодаря оказанной государственной поддержке по итогам 10 месяцев этого года в сельском хозяйстве произведена продукция на сумму 397 млрд тенге. В животноводстве сохранился рост в среднем на уровне 108%". Асхат Шахаров

По его словам, средняя урожайность зерновых культур в этом году составила 10,2 ц/га, всего собрано 429 тысяч тонн. В собственность государства за отчетный период возвращено 350 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Глава региона остановится также на планах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса региона.

"В соответствии с совместной инвестиционной дорожной картой Министерства сельского хозяйства и Актюбинской области до 2026 года предусмотрена реализация 93 проектов на сумму 502 млрд тенге. В том числе, в ближайшие два года будут реализованы важные для области проекты по строительству молочно-товарных ферм, птицефабрик и овощехранилищ, направленные на увеличение сроков и объемов хранения овощей, доли переработки сельскохозяйственной продукции". Асхат Шахаров

Активно продолжится и реализация проекта по повышению благосостояния сельского населения "Ауыл аманаты".

"В нашей области проект реализуется уже второй год. В 2023-2024 годах на его финансирование было выделено 19 млрд тенге. На сегодня уже одобрено 1627 проектов на сумму 7,3 млрд тенге. В результате личными подсобными хозяйствами приобретено более 219 тыс. птиц, засеяно 210 гектаров овощных и бахчевых культур, построено 77 мини-теплиц общей площадью более 1 гектара. В эксплуатацию введены 101 кондитерский цех и пекарня, 129 молочных и 65 мясоперерабатывающих мини-цехов и более 430 других проектов малого бизнеса в сельской местности. В сельской местности создано 1210 новых рабочих мест, 1062 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей". Асхат Шахаров

Ранее аким сообщил, что на 2024 год запланирован ремонт 480 км дорожного полотна, обновление парка общественного транспорта и газификация сельских населенных пунктов. Также будут построены новые канализационные очистные сооружения в городе Актобе за 50 млрд тенге.