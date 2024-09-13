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Законодательство РК

Мужчина три года пытался доказать, что он казахстанец

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:43 Фото: Zakon.kz
Житель Тараза в течение трех лет доказывал, что является гражданином Казахстана. Из-за этого он пошел в суд, чтобы получить 3 млн тенге компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Верховного суда, в сентябре 2019 года житель Тараза получил отказ от ЦОНа в перерегистрации и замене удостоверения личности.

"ЦОН указал на отметку в базе МВД об утрате им гражданства РК в связи с принятием российского. С 2019 года он неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана", – рассказали в ВС РК.

Во время проверки в мае 2023 года МИД РФ сообщил, что истец не обращался к ним по вопросам приобретения гражданства России и не значится в информационных учетах, как получивший гражданство. На основании этого письма и заключения служебного расследования Департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности таразца.

"В Таразский горсуд он обратился с иском о взыскании с Департамента полиции 3 млн тенге компенсации морального вреда. В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена загранучреждением – Управлением Федеральной миграционной службы РФ", – сообщили в ВС.

В итоге вина ответчика в утрате истцом гражданства РК не установлена.

"Но суд пришел к выводу о несвоевременном рассмотрении полицией обращений истца, в том числе непринятии сотрудниками полиции в течение более трех лет необходимых мер по восстановлению его конституционных прав, повлекших длительное нахождение истца без определенного правового статуса и причинении в связи с этим нравственных страданий", – отметили в суде.

С учетом этого требования истца удовлетворили частично: с Департамента полиции взыскано 300 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Решение вступило в законную силу.

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