#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Происшествия

Казахстанец "отсидел" четыре дня за то, чего не совершал

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 22:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Петропавловске суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу гражданина, которого незаконно арестовали на четверо суток по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда №2 города Петропавловска, изначально в отношении мужчины возбудили административное производство по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

В качестве наказания его поместили под арест, где он фактически пробыл четыре дня.

Однако позже судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда прекратила дело за отсутствием состава правонарушения и признала за гражданином право на возмещение причиненного вреда.

После этого пострадавший обратился с иском к Министерству финансов и Департаменту полиции, потребовав компенсацию.

"Указывая на то, что незаконный арест и изоляция стали причиной запредельного психоэмоционального стресса и ухудшения здоровья (истец страдает артериальной гипертонией III степени), С. обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков компенсации морального вреда", – говорится в сообщении суда.

Рассмотрев материалы дела, суд №2 города Петропавловска частично удовлетворил требования истца. В его пользу взыскали 200 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда, а также 300 тыс. тенге за расходы на услуги представителя.

Судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда оставила это решение без изменений. Постановление вступило в законную силу.

Чуть ранее мы рассказывали о том, что Министерство внутренних дел (МВД) и Служба государственной охраны (СГО) провели спецоперацию в Астане. Они накрыли круглосуточный наркошоп "Пепе".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
10:53, 05 октября 2026
Казахстанец наказал продавца за отказ принять безналичный расчет
Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы
14:43, 13 сентября 2024
Мужчина три года пытался доказать, что он казахстанец
Жестокое убийство юриста в Алматы: бывший муж выплатит 10 млн тенге семье Айман Асановой
16:23, 11 июля 2024
Жестокое убийство юриста в Алматы: бывший муж выплатит 10 млн тенге семье Айман Асановой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
22:29, Сегодня
Казахстанка Оспанова проиграла нокаутом в четвертьфинале ЧМ по боксу в Черногории
Фото: ATP
22:07, Сегодня
Александр Бублик сотворил камбэк и вышел в полуфинал Almaty Open - 2026
Фото: КФБ
21:44, Сегодня
Казахстанский боксёр Калабай остановился в шаге от медали ЧМ-2026 в Черногории
Фото: КФБ
21:29, Сегодня
Адиль Асканбай уступил шотландцу в четвертьфинале чемпионата мира по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: