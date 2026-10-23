Казахстанец "отсидел" четыре дня за то, чего не совершал

В Петропавловске суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу гражданина, которого незаконно арестовали на четверо суток по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда №2 города Петропавловска, изначально в отношении мужчины возбудили административное производство по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

В качестве наказания его поместили под арест, где он фактически пробыл четыре дня.

Однако позже судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда прекратила дело за отсутствием состава правонарушения и признала за гражданином право на возмещение причиненного вреда.

После этого пострадавший обратился с иском к Министерству финансов и Департаменту полиции, потребовав компенсацию.

"Указывая на то, что незаконный арест и изоляция стали причиной запредельного психоэмоционального стресса и ухудшения здоровья (истец страдает артериальной гипертонией III степени), С. обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков компенсации морального вреда", – говорится в сообщении суда.

Рассмотрев материалы дела, суд №2 города Петропавловска частично удовлетворил требования истца. В его пользу взыскали 200 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда, а также 300 тыс. тенге за расходы на услуги представителя.

Судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда оставила это решение без изменений. Постановление вступило в законную силу.

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