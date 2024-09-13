Запуск сайта Народного штаба: Все об АЭС в одном клике

В рамках заседания диалоговой площадки "TALQYLAU" состоялась презентация официального сайта Народного штаба по поддержке строительства атомной электростанции (АЭС), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Народного штаба, новый ресурс aes2024.kz предоставляет исчерпывающую информацию о предстоящем референдуме и о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане.

На данной платформе можно ознакомиться с историей развития атомной энергетики в мире – начиная от количества АЭС и международного опыта строительства, до стандартов безопасности и особенностей реакторов нового поколения. Руководитель медиа-группы Народного штаба за строительство АЭС Бахтияр Макен, презентуя новый портал, отметил его исключительную важность в информировании населения о вопросах атомной энергетики и предстоящего референдума.

"Cтремление дать объективную и полную информацию о референдуме, о специфике атомной энергетики сподвигло нас запустить единый информационный ресурс, посвященный предстоящему референдуму в Казахстане. Этот сайт станет ключевым источником для граждан, заинтересованных в вопросах атомной энергетики и референдума. Структура ресурса продумана до мельчайших деталей. Сайт максимально удобен для пользователя: интерфейс ориентирован на простоту использования и свободное получение необходимой информации", – рассказал Бахтияр Макен.

Сайт на казахском и русском языках имеет три главные рубрики "Новости", "Об атомной энергетике" и "О строительстве АЭС". Рубрикатор и описание рубрик написаны понятным и доступным языком. Для удобства избирателей на главной странице указаны дата, место проведения и обратный отчет. Электронные часы в режиме реального времени показывают обратный отчет и позволят запланировать поход на местный избирательный участок.

Фото: aes2024.kz

"Сайт удобно структурирован, интуитивно понятен для того, чтобы пользователи могли легко найти нужные данные. На главной странице лаконично и доступно представлен контент об экономических, экологических и других аспектах атомной энергетике. Интернет-пользователь узнает, как именно его может коснуться вопрос поддержки или не поддержки строительства АЭС. Принять сбалансированное решение каждому избирателю помогут авторитетные эксперты, среди которых генеральный директор ТОО "Казахские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, заместитель директора Научно-технического центра безопасности ядерных технологий Александр Клепиков и другие", – рассказал Бахтияр Макен.

В рубрике "Об атомной энергетике" особое место занимают разделы "Мировой опыт строительства АЭС", "Часто задаваемые вопросы" и "Количество АЭС в мире". Здесь доступна обширная информация об атомной энергетике. Раздел "Атомная энергетика в мире" освещает ее развитие в глобальном масштабе и роль в энергоснабжении разных стран. В разделе о "Мировом опыте строительства АЭС" пользователи могут ознакомиться с успешными проектами и передовыми практиками других стран.

Фото: aes2024.kz

Несомненно, одним из популярных разделов сайта станет рубрика "Часто задаваемые вопросы", где в доступной форме даны ответы на все возможные вопросы о строительстве АЭС, процессе голосования, о преимуществах и возможных рисках. Всего представлены ответы на шесть самых популярных вопроса, в основном касающихся вопросов, начиная от экологической безопасности заканчивая возможными политическими рисками.

Сайт отвечает на все возможные вопросы, которые задает казахстанское общество. В случае возникновения дополнительных вопросов создатели сайта указали телефон контакт-центра – +7 (7172) 707 628.

В целом, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов, депутат Сената Парламента РК Асем Рахметова, депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, председатель Ассоциации энергетики Казахстана Талгат Темирханов и заместитель председателя правления Института экономических исследований Ердильда Таутенов.

Напомним, самые активные и авторитетные политические и общественные организации страны объединились в Народный штаб за строительство АЭС. Об этом заявил Спикер Мажилиса, Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов в ходе первого заседания Штаба. Он создан для того, чтобы сплотить людей вокруг прогрессивной идеи по возведению атомной электростанции. В него вошли около 250 представителей от шести политических партий и порядка 20 республиканских общественных объединений.