Целый месяц: какие дороги недоступны для алматинцев в сентябре
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На протяжении всего сентября 2024 года часть улиц Алматы будет недоступна для проезда на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, в Алматы будут перекрыты следующие улицы:
- Движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.
- Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.
- Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.
- Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.
- По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.
- По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.
- По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.
- По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
- Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.
- По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.
- Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.
Ранее сообщалось, какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript