Целый месяц: какие дороги недоступны для алматинцев в сентябре

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

На протяжении всего сентября 2024 года часть улиц Алматы будет недоступна для проезда на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в Алматы будут перекрыты следующие улицы: Движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.

Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.

Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.

Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.

По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.

По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.

По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.

По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.

По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.

Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана. Ранее сообщалось, какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября.

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