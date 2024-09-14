Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Целый месяц: какие дороги недоступны для алматинцев в сентябре

Алматы, вид на город Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 08:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На протяжении всего сентября 2024 года часть улиц Алматы будет недоступна для проезда на автотранспорте, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в Алматы будут перекрыты следующие улицы:

  • Движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.
  • Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.
  • Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.
  • Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.
  • По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.
  • По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.
  • По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.
  • По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
  • Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.
  • По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.
  • Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.

Ранее сообщалось, какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября.

Читайте также

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября
Алматы, вид на город Алматы, горы, весна
В Алматы запустили необычный автобус-кабриолет с мобильным концертом
Мошенники под предлогом замены электросчетчиков крадут личные данные павлодарцев
Мошенники под предлогом замены электросчетчиков крадут личные данные павлодарцев
Аксинья Титова
Транспорт Алматы 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: