Какие дороги закрыты 2 сентября в Астане

2 сентября 2024 года в столице Казахстана перекрыты некоторые дороги. Сегодня проезд по ним будет невозможен, сообщает Zakon.kz.

2 сентября из-за ремонта деформационных швов закрыт участок на транспортной развязке Мангилик ел – Сарайшык.

Также до 5 сентября полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Кабанбай Батыра – от кольца "Астана жулдызы" до пересечения с проспектом Мангилик ел. Организован специальный проезд.

Ранее появилось сообщение, что в Астане с 1 сентября полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост").

