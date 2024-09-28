Какие дороги закрыты в Алматы 28 сентября

28 сентября 2024 года в Алматы закрыты для движения автотранспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.

До 08:00 28 сентября движение по проспекту Алтынсарина в Ауэзовском районе Алматы закрыто от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении. Движение будет открыто в северном направлении.

До 23:00 29 сентября движение перекрыто по проспекту Абая – на участке от проспекта Алатау до ул. Строительной. Объезд в южном направлении осуществляется по улицам Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по улице Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Ранее появилась информация, что в Астане также закрыты для движения транспорта некоторые дороги.

