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Какие дороги закрыты в Алматы 28 сентября

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 08:57 Фото: Zakon.kz
28 сентября 2024 года в Алматы закрыты для движения автотранспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.

До 08:00 28 сентября движение по проспекту Алтынсарина в Ауэзовском районе Алматы закрыто от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении. Движение будет открыто в северном направлении.

До 23:00 29 сентября движение перекрыто по проспекту Абая – на участке от проспекта Алатау до ул. Строительной. Объезд в южном направлении осуществляется по улицам Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по улице Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Ранее появилась информация, что в Астане также закрыты для движения транспорта некоторые дороги.

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