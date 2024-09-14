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Какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 07:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Часть улиц 14 сентября в Алматы ограничена для движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

До 11.00 15 сентября движение закрыто на западных съездах и заездах. Объезд будет обеспечен по улицам Бурундайская, Орлеу и Жайсан.

С 23:00 14 сентября до 11:00 16 сентября движение перекроют на западных разворотных заездах. Объезд будет обеспечен по улицам Бурундайская, Северное кольцо.

14 сентября с 23:00 до 6:00 часов движение будет перекрываться на улице Керей-Жанибек хандар на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова.

15 сентября с 17:00 до 23:00 улица Кабанбай батыра будет перекрыта от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева.

До 16 сентября улица Толе би от Панфилова до Абылай хана перекрыта.

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