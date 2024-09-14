Шоссе Коргалжын в Астане частично закрыли на ремонт

В Астане из-за ремонта на два дня частично закроют движение автомобилей по участку шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что с правой стороны трассы будут проводить работы по ремонту дорожного полотна.

"В этой связи 14-15 сентября 2024 года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автомобилей будет организовано согласно приложенной схеме", – пояснили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, какие дороги будут закрыты для движения в Алматы 14 сентября 2024 года.