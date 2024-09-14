Шоссе Коргалжын в Астане частично закрыли на ремонт
Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ремонта на два дня частично закроют движение автомобилей по участку шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.
В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что с правой стороны трассы будут проводить работы по ремонту дорожного полотна.
"В этой связи 14-15 сентября 2024 года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автомобилей будет организовано согласно приложенной схеме", – пояснили в управлении.
Фото: акимат Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.
Ранее стало известно, какие дороги будут закрыты для движения в Алматы 14 сентября 2024 года.
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