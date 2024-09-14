Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шоссе Коргалжын в Астане частично закрыли на ремонт

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 10:58 Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ремонта на два дня частично закроют движение автомобилей по участку шоссе Коргалжын на подходе к проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что с правой стороны трассы будут проводить работы по ремонту дорожного полотна.

"В этой связи 14-15 сентября 2024 года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автомобилей будет организовано согласно приложенной схеме", – пояснили в управлении.
ремонт дороги, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 10:58

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, какие дороги будут закрыты для движения в Алматы 14 сентября 2024 года.

Читайте также

телевышка, Кок-Тобе, Алматы
В День города алматинцы смогут увидеть праздничную подсветку телебашни "Кок-Тобе"
Димаш, Астана
Фанаты Димаша порадовали жителей Астаны
Алматы, вид на город Алматы, лето
Целый месяц: какие дороги недоступны для алматинцев в сентябре
Андрей Дюсупов
Астана 2024 год Ремонт Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: