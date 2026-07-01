Шоссе Коргалжын частично закроют в Астане

В Астане с 1 по 20 июля 2026 года будут проводиться работы по устройству бетонного основания и покрытия под автоматизированную систему измерения (АСИ) на шоссе Коргалжын, сообщает Zakon.kz.

Как предупредили в акимате столицы, на период проведения работ движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Фото: акимат Астаны

Также до 30 июля в Астане полностью перекрыли местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от ул. Алматы до ул. Керей Жанибек хандар.