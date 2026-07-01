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События

Шоссе Коргалжын частично закроют в Астане

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с 1 по 20 июля 2026 года будут проводиться работы по устройству бетонного основания и покрытия под автоматизированную систему измерения (АСИ) на шоссе Коргалжын, сообщает Zakon.kz.

Как предупредили в акимате столицы, на период проведения работ движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

карта перекрытия шоссе Коргалжын, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:13

Фото: акимат Астаны

Также до 30 июля в Астане полностью перекрыли местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от ул. Алматы до ул. Керей Жанибек хандар.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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