Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане на четыре дня

С 4 по 7 августа в Астане частично перекроют для движения транспорта участок шоссе Каркаралы. Проезд автомобилей будет обеспечен по одной из сторон в обоих направлениях, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы пояснили, что на проезжей части в указанный период запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна от кольца "Жулдыз" до транспортной развязки.

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее в столичном акимате сообщили, что до 5 августа будет перекрыто движение транспорта на участке проспекта Туран для проведения работ по врезке сети канализации.