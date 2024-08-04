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Участок шоссе Каркаралы частично перекроют в Астане на четыре дня

ремонт дороги, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 12:39 Фото: акимат Астаны
С 4 по 7 августа в Астане частично перекроют для движения транспорта участок шоссе Каркаралы. Проезд автомобилей будет обеспечен по одной из сторон в обоих направлениях, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы пояснили, что на проезжей части в указанный период запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна от кольца "Жулдыз" до транспортной развязки.

Жителей и гостей Астаны просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее в столичном акимате сообщили, что до 5 августа будет перекрыто движение транспорта на участке проспекта Туран для проведения работ по врезке сети канализации.

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