Бывшая следователь из Темиртау вошла в проект "100 новых лиц Казахстана" и в каталог мировых талантов

Жительница города Темиртау Алия Сулейменова стала участницей двух крупных проектов, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТК "5 канал", несмотря на сложную операцию на позвоночник и долгий процесс восстановления, женщина не опустила руки. Ее дочь Даяна вовлекла маму в большой спорт, в результате чего Алия Сулейменова имеет медали по спортивному ножевому бою, а вместе с ними звания чемпиона Европы, Азии, Казахстана и бронзового призера России. Она является мастером спорта по таеквондо ITF.

Помимо спортивных успехов женщина развивает творческие навыки, обретенные будучи прикованной к постели. Коллекция кукол, изготовленная жительницей Темиртау в ближайшее время будет представлена в Лондоне.

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