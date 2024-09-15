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Бывшая следователь из Темиртау вошла в проект "100 новых лиц Казахстана" и в каталог мировых талантов

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 05:55 Фото: Facebook/Сулейменова Алия
Жительница города Темиртау Алия Сулейменова стала участницей двух крупных проектов, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТК "5 канал", несмотря на сложную операцию на позвоночник и долгий процесс восстановления, женщина не опустила руки. Ее дочь Даяна вовлекла маму в большой спорт, в результате чего Алия Сулейменова имеет медали по спортивному ножевому бою, а вместе с ними звания чемпиона Европы, Азии, Казахстана и бронзового призера России. Она является мастером спорта по таеквондо ITF.

Помимо спортивных успехов женщина развивает творческие навыки, обретенные будучи прикованной к постели. Коллекция кукол, изготовленная жительницей Темиртау в ближайшее время будет представлена в Лондоне.

А казахстанский боец MMA Артем Резников устроился на работу в МЧС.

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