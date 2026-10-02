#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
441.91
499.05
5.3
Общество

В Темиртау благоустроили новый сквер ко Дню города

парк, сквер, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30 Фото: Qarmet
1 октября в День города в Темиртау открылся новый сквер "Жасыл Теміртау". Проект реализован по инициативе прокуратуры города при поддержке акимата и компании Qarmet и стал вкладом в республиканскую программу "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Новое общественное пространство появилось в 9-м микрорайоне Темиртау рядом с городской прокуратурой.

сквер, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30

Фото: Qarmet

Территория, которая ранее оставалась неблагоустроенной, была полностью преобразована: здесь высадили более двух тысяч деревьев, обустроили зоны для прогулок и отдыха, а также детские площадки.

парк, сквер, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30

Фото: Qarmet

В открытии сквера приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, аким Темиртау Сапар Сатаев, председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин, аксакалы города и жители. Вместе с волонтерами участники мероприятия высадили новые деревья.

аким Карагандинской области Нурмаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30

Фото: Qarmet

Темиртау для Qarmet – это не только город, в котором находится металлургический комбинат. Это наш общий дом. Поэтому наряду с масштабным обновлением производства мы считаем важным поддерживать проекты, которые непосредственно влияют на качество городской среды и создают новые возможности для жителей, – отметил Петр Трушин.
председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30

Фото: Qarmet

Для Qarmet участие в благоустройстве сквера стало продолжением системной работы по развитию городской среды. Ранее компания провела масштабную реконструкцию Qarmet Park в Темиртау, превратив территорию в современное пространство для семейного отдыха, спорта и проведения городских мероприятий. Еще один крупный социальный проект был реализован в Каражале, где ко Дню шахтера Qarmet открыл для жителей обновленный городской парк.

сквер, парк, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 14:30

Фото: Qarmet

Новый сквер "Жасыл Теміртау" стал еще одним проектом, в котором Qarmet поддержал развитие общественной инфраструктуры. Для компании важно, чтобы изменения происходили не только на производственных площадках, где сегодня реализуется масштабная программа модернизации, но и в городах присутствия, там, где живут сотрудники Qarmet, их семьи и десятки тысяч жителей.

Поддерживая создание парков, скверов, спортивных и общественных пространств, Qarmet последовательно участвует в формировании более комфортной городской среды и создании новых мест для отдыха, общения и семейного досуга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
зона отдыха в Астане
19:12, 06 июля 2026
Ко Дню столицы в Астане открыли более 30 новых дворов, скверов и спортплощадок
новый сквер
19:27, 14 июля 2025
Новый сквер в Косшы станет подарком горожанам ко Дню города
Болат Жүрек
18:31, 22 июля 2024
"Болат Жүрек" – как проходил концерт ко Дню металлурга в Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айбек Оралбай идёт к рингу на Азиатских играх-2026
14:54, Сегодня
Айбек Оралбай разгромил узбекского боксёра Зокирова и выиграл "золото" Азиады-2026
Атака сборной Казахстана по водному поло
14:37, Сегодня
Мужская сборная Казахстан по водному поло вышла в финал Азиады-2026
Тамерлан Тлеулес таеквондо
14:30, Сегодня
Казахстанский таеквондист Тамерлан Тлеулес победил корейца Хан Сик Ана и вышел в финал АИ
Сумасшедший камбэк
14:25, Сегодня
Азиада-2026: Начын Куулар принёс Казахстану первую медаль в вольной борьбе, проигрывая 2:5
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: