В Темиртау благоустроили новый сквер ко Дню города

1 октября в День города в Темиртау открылся новый сквер "Жасыл Теміртау". Проект реализован по инициативе прокуратуры города при поддержке акимата и компании Qarmet и стал вкладом в республиканскую программу "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Новое общественное пространство появилось в 9-м микрорайоне Темиртау рядом с городской прокуратурой.

Фото: Qarmet

Территория, которая ранее оставалась неблагоустроенной, была полностью преобразована: здесь высадили более двух тысяч деревьев, обустроили зоны для прогулок и отдыха, а также детские площадки.

Фото: Qarmet

В открытии сквера приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, аким Темиртау Сапар Сатаев, председатель правления АО "Qarmet" Петр Трушин, аксакалы города и жители. Вместе с волонтерами участники мероприятия высадили новые деревья.

Фото: Qarmet

Темиртау для Qarmet – это не только город, в котором находится металлургический комбинат. Это наш общий дом. Поэтому наряду с масштабным обновлением производства мы считаем важным поддерживать проекты, которые непосредственно влияют на качество городской среды и создают новые возможности для жителей, – отметил Петр Трушин.

Фото: Qarmet

Для Qarmet участие в благоустройстве сквера стало продолжением системной работы по развитию городской среды. Ранее компания провела масштабную реконструкцию Qarmet Park в Темиртау, превратив территорию в современное пространство для семейного отдыха, спорта и проведения городских мероприятий. Еще один крупный социальный проект был реализован в Каражале, где ко Дню шахтера Qarmet открыл для жителей обновленный городской парк.

Фото: Qarmet

Новый сквер "Жасыл Теміртау" стал еще одним проектом, в котором Qarmet поддержал развитие общественной инфраструктуры. Для компании важно, чтобы изменения происходили не только на производственных площадках, где сегодня реализуется масштабная программа модернизации, но и в городах присутствия, там, где живут сотрудники Qarmet, их семьи и десятки тысяч жителей.

Поддерживая создание парков, скверов, спортивных и общественных пространств, Qarmet последовательно участвует в формировании более комфортной городской среды и создании новых мест для отдыха, общения и семейного досуга.