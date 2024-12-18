#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Почти 85 млн тенге хотели освоить в Степногорске на установку теплых остановок

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 04:59 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре города Степногорска рассказали, что порядка 85 млн тенге, выделенных на установку теплых остановок, так и не удалось освоить, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Степногорска установила, что отдел государственных активов и закупок нарушил требования Закона "О государственных закупках" и намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке теплых остановок на сумму 84,8 млн тенге.

"Нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утвержденного эскиза, а также документального обоснования ценообразования (отсутствие сметной документации)", – сообщили в ведомстве.

Конкурс отменили, бюджетные средства направили на реализацию других социально значимых проектов.

Таким образом удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств. За допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, сколько дачных участков Уральска после паводков перешли в собственность государства.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия продлят в Казахстане
Общество
02:40, 19 декабря 2024
Запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия продлят в Казахстане
Сколько дачных участков Уральска после паводков перешли в собственность государства
Общество
02:20, 19 декабря 2024
Сколько дачных участков Уральска после паводков перешли в собственность государства
Свиной грипп свирепствует в Актюбинской области
Общество
23:19, 18 декабря 2024
Свиной грипп свирепствует в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: