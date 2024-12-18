Почти 85 млн тенге хотели освоить в Степногорске на установку теплых остановок

В прокуратуре города Степногорска рассказали, что порядка 85 млн тенге, выделенных на установку теплых остановок, так и не удалось освоить, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Степногорска установила, что отдел государственных активов и закупок нарушил требования Закона "О государственных закупках" и намеревался провести открытый конкурс на работы по изготовлению и установке теплых остановок на сумму 84,8 млн тенге.

"Нарушения заключались в отсутствии указания мест выполнения работ, утвержденного эскиза, а также документального обоснования ценообразования (отсутствие сметной документации)", – сообщили в ведомстве.

Конкурс отменили, бюджетные средства направили на реализацию других социально значимых проектов.

Таким образом удалось предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств. За допущенное нарушение должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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