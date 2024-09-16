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Казахстанско-Немецкая школа откроется при поддержке "Самрук-Қазына"

Откроется при поддержке &quot;Самрук-Қазына&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 13:00 Фото: Самрук Казына
Сегодня в Астане состоялась церемония закладки капсулы, символизирующая начало строительства Казахстанско-Немецкой школы. Событие приурочено к официальному визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца в Казахстан.

Проект строительства Казахстанско-Немецкой школы в Астане инициирован в рамках визита Президента Казахстана в ФРГ в 2023 году. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность создания школы, которая станет символом сотрудничества между двумя странами.

Проект реализуется Казахстанским объединением немцев "Возрождение" при поддержке Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына", Акимата г. Астаны, Министерства просвещения РК и Федерального министерства иностранных дел Германии, которое оказывает помощь в разработке и внедрении учебных программ по стандартам Германии. Школа станет частью глобальной сети немецких зарубежных школ, предоставляя международное образование на немецком языке для 600 казахстанских учеников.

Казахстанско-Немецкая школа в Астане станет первой в стране и в Центральной Азии, где обучение будет проводиться по немецким образовательным стандартам. Учебная программа построена таким образом, что выпускники смогут получить аттестат, признанный как в Казахстане, так и в Германии. Это даст им возможность продолжить обучение в немецких вузах без необходимости прохождения дополнительного подготовительного обучения и сдачи вступительных экзаменов.

По словам инициаторов проекта, завершение строительства планируется к концу 2025 года, а уже в 2026 году школа откроет свои двери для первых учеников. Ожидается что проект будет способствовать не только повышению качества образования в Казахстане, но и укреплению культурных и образовательных связей между двумя странами.

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