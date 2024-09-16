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Жители Туркестана смогут повлиять на решение при разработке генплана города

Туркестан , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 14:29 Фото: primerminister.kz
Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков в кулуарах Мажилиса рассказал, как будет утверждаться генплан города Туркестана, который намерены наделить особым статусом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, генплан Туркестана будет разрабатываться акиматом, но утверждаться правительством.

"В целом, есть требование по стране – изменения в генплан можно внести по истечении пяти лет. Уже при разработке очередного генплана администрация города, областной и городской маслихат, да и в целом администрация области, исходя из потребности на тот момент, примет правильное решение. Да, бывает критика, что при разработке определенных генпланов допускаются ошибки. Это уже вопрос компетенции Министерства промышленности и строительства", – дополнил вице-министр. 

Омарбеков уточнил, что жители Туркестана также смогут повлиять на решение при разработке генплана, потому что будут обязательно проходить общественные слушания. 

16 сентября 2024 года представили в Мажилисе проект закона "Об особом статусе города Туркестана".

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