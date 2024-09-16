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Законодательство РК

Один из городов Казахстана получит особый статус

Туркестан , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:21 Фото: primerminister.kz
Проект закона "Об особом статусе города Туркестан" представили в Мажилисе 16 сентября 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат мажилиса Нуртай Сабильянов сообщил, что проект закона направлен на регулирование общественных отношений и установление правовых основ, определяющих особый статус Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана. 

"Первый блок направлен на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города, а также обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. Для этих целей проект предусматривает создание резервата памятников археологии города. Второй блок направлен на применение стандартов строительства вокруг Мавзолея и единой стилистики архитектуры, градостроительства и строительства на территории города", – озвучил он. 

По его словам, третий блок направлен на регулирование вопросов содействия туристской деятельности и создания благоприятных условий для ее развития, а также адаптацию транспортной и инженерной инфраструктур для обеспечения доступности мест туристского притяжения.

Он подчеркнул, что в рамках проекта закона регулирование в сфере общественных отношений, вытекающих из особого статуса города, основывается на следующих принципах:

  • приоритета сохранения историко-культурного наследия в создании условий для охраны, использования и возрождения объектов историко-культурного наследия;
  • научной обоснованности принятых решений по вопросам охраны, использования и продвижения историко-культурного наследия города;
  • экономической обоснованности в определении экономически обоснованных решений, обеспечивающих благоприятные условия для развития Туркестана. 
"Кроме того, проект закона позволит наделить акимат и маслихат города 34 дополнительными компетенциями, которые позволят увеличить оперативность процесса принятия решений по качественному развитию города", – резюмировал депутат. 

Еще 27 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы. 

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