Один из городов Казахстана получит особый статус

Проект закона "Об особом статусе города Туркестан" представили в Мажилисе 16 сентября 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат мажилиса Нуртай Сабильянов сообщил, что проект закона направлен на регулирование общественных отношений и установление правовых основ, определяющих особый статус Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана.

"Первый блок направлен на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города, а также обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. Для этих целей проект предусматривает создание резервата памятников археологии города. Второй блок направлен на применение стандартов строительства вокруг Мавзолея и единой стилистики архитектуры, градостроительства и строительства на территории города", – озвучил он.

По его словам, третий блок направлен на регулирование вопросов содействия туристской деятельности и создания благоприятных условий для ее развития, а также адаптацию транспортной и инженерной инфраструктур для обеспечения доступности мест туристского притяжения.



Он подчеркнул, что в рамках проекта закона регулирование в сфере общественных отношений, вытекающих из особого статуса города, основывается на следующих принципах:



приоритета сохранения историко-культурного наследия в создании условий для охраны, использования и возрождения объектов историко-культурного наследия;



научной обоснованности принятых решений по вопросам охраны, использования и продвижения историко-культурного наследия города;



экономической обоснованности в определении экономически обоснованных решений, обеспечивающих благоприятные условия для развития Туркестана.

"Кроме того, проект закона позволит наделить акимат и маслихат города 34 дополнительными компетенциями, которые позволят увеличить оперативность процесса принятия решений по качественному развитию города", – резюмировал депутат.

Еще 27 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы.