Как изменение статуса Туркестана повлияет на его финансирование

Вице-министр нацэкономики Бауыржан Омарбеков 16 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, изменится ли финансирование Туркестана после того, как будет принят закон об особом статусе города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что Туркестан как получал целевые трансферы из республиканского и областного бюджета, так и будет получать.

"Мы обсуждали вопрос, чтобы из республиканского бюджета была большая поддержка города Туркестана, так как мы даем ему особый статус. Мой ответ был, что нет необходимости. Если сравнивать целевые трансферты, выделяемые в Туркестан, то в 2018 году мы выделили 13 млрд, а в 2023 году – 64,9 млрд тенге. Если правительство видит необходимость реализовывать определенный проект в Туркестане, то у нас есть механизм финансирования и есть возможность", – рассказал вице-министр нацэкономики.

По его словам, есть еще отдельная программа развития областных центров, администратором которой является Министерство национальной экономики, и за ее счет также есть возможность финансировать определенные инфраструктурные, инженерные и транспортные проекты Туркестана.

"Акимату города вместе с акиматом области необходимо развивать туристическую инфраструктуру Туркестана. На сегодня в Туркестане 65 отелей, но данных мест нам уже мало, потому что в турсезон летом уже бывает сложно найти места. Плюс к этому инфраструктуру именно развлечения также необходимо развивать. То есть, если человек приехал, чтобы не один день, а несколько дней мог погостить в Туркестане, и развивал местный и средний бизнес", – озвучил Бауыржан Омарбеков.

16 сентября 2024 года представили в Мажилисе проект закона "Об особом статусе города Туркестана".