Абитуриенты против Миннауки: суть исков разъяснил Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Акорды 16 сентября 2024 года озвучил суть исков, поданных абитуриентами. Скандал разгорелся на фоне распределения образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что всего на имя министерства было подано 22 иска. По его словам, первый иск две недели назад был отозван в связи с тем, что абитуриент получил государственный грант – суть иска исчезла.

"Остается сейчас один активный иск. 19 сентября будет первое слушание. Но при этом абитуриент, который обратился с иском, получил грант Narxoz University и государственный грант. Поэтому мы все свои аргументы суду, конечно же, предоставим", – добавил министр.

Глава Миннауки в продолжении уточнил, что основная претензия по искам – получение гранта не в том вузе, в котором хотел абитуриент. Кроме того, иск в суд министерство получило впервые.

"В суде будем выяснять – мы все свои аргументы приведем. Это в первый раз, когда на министерство подали в суд". Саясат Нурбек

10 сентября 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек разъяснил ситуацию с распределением грантов для детей из пострадавших от паводков регионов.