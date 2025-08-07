"Есть и другие пути": Саясат Нурбек поддержал абитуриентов, оставшихся без гранта

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям, сообщает Zakon.kz.

В начале своего заявления он от себя лично и от имени министерства поздравил более 77 тысяч абитуриентов, ставших обладателями грантов.

По его словам, в жизни каждого человека бывают разные этапы.

"Если вы в этом году не получили государственный образовательный грант – это еще не повод терять надежду!" Саясат Нурбек

Министр уточнил, что в 2025 году количество поданных заявлений на конкурс было на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, поэтому уровень конкуренции оказался очень высоким.

"Однако ограничиваться только государственным грантом – неправильно. Существуют и другие доступные формы поддержки", – добавил глава ведомства.

Среди них:

Ректорские гранты университетов

Специальные гранты, предоставляемые вузами активным, успешным и социально уязвимым абитуриентам. В 2025 году общее количество таких грантов превысило 2 000. Например, университет "Туран-Астана" предлагает 4-летние ректорские гранты для обладателей знака "Алтын белгі", набравших на основном ЕНТ более 100 баллов. Международный университет туризма и гостеприимства выделяет 680 целевых грантов.

Гранты от акиматов (местных исполнительных органов)

Гранты, предоставляемые акиматами областей и городов с целью подготовки специалистов востребованных профессий, а также поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, в 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.

Целевые гранты от работодателей

Эти гранты предоставляются на основе соглашения между работодателем и высшим учебным заведением и направлены на трудоустройство будущих специалистов.

Гранты от частных фондов и спонсоров

Так, общественный фонд "Қазақстан халқына" предоставляет 500 грантов. Ассоциация "KAZENERGY" ежегодно проводит отбор кандидатов на оплату обучения за счет средств Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов, поддерживая направления инженерии, IT, естественных наук, сельского хозяйства и сферы услуг. АО "НАК "Казатомпром" реализует образовательную программу Murager, в рамках которой предоставляет гранты молодежи из сельской местности на обучение по направлениям, связанным с уранодобычей, геологоразведкой, ядерно-топливным циклом, энергетикой, экологией и наукой.

Кроме того, продолжил он, некоторые абитуриенты могут отказаться от гранта, и тогда возможность предоставляется следующему по баллам кандидату.

"Также возможно начать обучение на платной основе и впоследствии перейти на грант по результатам академической успеваемости. Призываем всех, кто не получил государственный грант, воспользоваться вышеуказанными возможностями". Саясат Нурбек

